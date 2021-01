5 formas sorprendentes de sufrir una intoxicación alimentaria

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Salmonela en bayas de saúco (elderberries), E. coli en lechuga romana, Listeria monocytogenes en carnes frías. Es lamentable, pero nos hemos familiarizado demasiado con los reportes de alimentos contaminados con bacterias que pueden enfermarte.

Lo que no es tan conocido es que no es necesario comer alimentos contaminados para infectarse con estas bacterias. “Cuando hablamos de intoxicación alimentaria, hay ciertos microbios o gérmenes que causan enfermedades, pero eso no significa que solo puedas contagiarte a través de los alimentos”, dice Martin Wiedmann, DVM, PhD, profesor de Gellert Family en Inocuidad Alimentaria del Instituto de Seguridad Alimentaria de la Universidad de Cornell en Ginebra, New York. “Puedes contraer Salmonella de pollo poco cocido, por ejemplo, pero también a través del contacto directo con animales”. Y si bien parece una posibilidad remota, estos vectores no convencionales están provocando un número creciente de brotes transmitidos por los alimentos.

“Muchas de estas bacterias que asociamos con brotes transmitidos por alimentos viven en el tracto intestinal de diferentes animales, y también en humanos”, dice Karin Allen, PhD, profesora asociada de ciencias de los alimentos en la Universidad Estatal de Utah en Logan. No importa cómo lleguen allí, si la bacteria se transfiere a la boca, es igual que si llegara por los alimentos, explica. Tu defensa también es la misma: buena higiene.

Aquí te presentamos algunas de las fuentes sorprendentes de enfermedades relacionadas con los alimentos, la mayoría de las cuales nunca llegan (o no deberían llegar) a tu plato.

Aves de corral

Ya sea para tener un suministro constante de huevos frescos o simplemente para estar en contacto con la naturaleza, la crianza de pollos o patos se ha convertido en un pasatiempo cada vez más común, y uno que se extendió especialmente durante la pandemia de coronavirus. Con esto, ha habido un aumento en las infecciones por salmonela, no por comerse las aves sino por manipularlas.

Tan solo en 2020, hubo 17 brotes relacionados con aves de corral de traspatio en varios estados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Hubo personas en los 50 estados que se enfermaron, con un total de 1,722 casos reportados. Los CDC dicen que “el número de enfermedades reportadas este año fue más alto que el número reportado durante cualquiera de los brotes de los últimos años relacionados con las aves domésticas”.

Más del 20% de las enfermedades ocurrieron en niños menores de 5 años. “A menudo sucede alrededor del tiempo de Pascua cuando la gente les da pollitos a sus hijos como mascotas”, dice Wiedmann.

Las bacterias se transmiten de los pollos vivos (así como de los pavos, patos y gansos) a través de su excremento. Los pájaros lo pisan y probablemente lo picotean, y como les gusta revolcarse en la tierra, también podría estar en sus plumas y picos.

Por esta razón, no debes dejarlos que estén cerca de la casa (especialmente no en la cocina) o no dejes que se acerquen demasiado: Los CDC advierten a los consumidores que no deben besar ni acurrucarse con sus aves amigables. Besuquear a los pollos es más común de lo que piensas: En un estudio de 2016, los investigadores de los CDC encontraron que el 13% de los que se enfermaron después de manipular aves de corral informaron que las habían besado.

Si deseas criar tus propios pollos, gansos o patos, los CDC tiene consejos para hacerlo de una manera que te mantengas saludable, al igual que a las aves.

Erizos o puercoespín

Una tendencia popular entre las mascotas debido a su apariencia única y adorable, los erizos, como muchos otros animales, suelen albergar salmonella en su tracto intestinal. Salen en sus heces, y el pelaje y las patas de los animales pueden recoger las bacterias y esparcirlas dondequiera que vayan. Cuando tocas el puercoespín o las cosas que este toca, hay poco distancia para que estas bacterias lleguen a tu boca. En noviembre, los CDC y los funcionarios de salud canadienses anunciaron un brote de Salmonella typhimurium relacionado con los erizos. Más de 80 personas en ambos países se enfermaron. También hubo un brote en 2019. Los CDC dicen que entre los 54 estadounidenses en 23 estados que se enfermaron, el 84% indicó que habían tocado un erizo.

Tortugas mascotas

En un brote de 2020, 35 personas en 9 estados se enfermaron con Salmonella typhimurium de tortugas domesticadas, y 26 personas en 14 estados se enfermaron de Salmonella Oranienburg de tortugas en un brote de 2019. En el brote de 2020, dos tercios de las víctimas eran niños menores de 12 años.

Los reptiles aparentemente inofensivos pueden propagar bacterias de sus heces a su caparazón y por todo su hábitat. Son portadores tan confiables de la bacteria que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) prohíbe la venta de tortugas con caparazones de menos de 4 pulgadas porque los niños pequeños tienden a llevárselos a la boca. Los reptiles como las iguanas y los dragones barbudos también pueden albergar salmonella.

Alimentos crudos para mascotas

Darle a tu perro o gato alimentos crudos (en lugar de enlatados o croquetas) es una práctica controversial entre los dueños de mascotas y los veterinarios. “Suelen utilizarse carnes de menor calidad en los alimentos para mascotas y la tasa de contaminación bacteriana suele ser más alta”, dice Tamara Gull, PhD, DVM, profesora clínica asociada en el departamento de patobiología veterinaria de la Universidad de Missouri en Columbia. “Sin cocinar, las bacterias se mantienen vivas en los alimentos crudos y las personas no son muy buenas para desinfectar los mostradores de la cocina, los cuchillos y los platos de comida”. En estudios en los que los investigadores analizaron muestras de diferentes marcas de alimentos crudos, los contaminantes comunes incluyeron salmonella, listeria, campylobacter y E. coli (incluida una cepa resistente a los antibióticos).

Puedes enfermarte si tocas la comida o las heces de tu mascota y luego te tocas la boca, incluso si tu perro o gato no muestran ninguna señal de enfermedad. Tanto los CDC como la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA) recomiendan no alimentar a tus perros y gatos con proteínas de origen animal crudas o poco cocidas. “Si miras los últimos años, es una de las cosas más comunes que se recuerdan debido a la seguridad”, dice Randall Phebus, PhD, profesor de inocuidad alimentaria y defensa en el Instituto de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Estatal de Kansas en Manhattan.

Otras personas

Incluso si eres riguroso en el manejo de tu comida y mascotas, es posible que los que te rodean no sean tan exigentes. Así como las infecciones de animales o alimentos generalmente se deben a la contaminación fecal, la misma vía funciona de humano a humano. Si tu cónyuge, hijo o compañero de trabajo, por ejemplo, está infectado con un virus o una bacteria (ya sean sintomáticos o no) y no se lava las manos después de ir al baño, pueden transmitirte el patógeno al tocarte o compartir alguna comida. La salmonela y la E. coli se transmiten con frecuencia de esta manera, al igual que el norovirus, que es la principal causa de enfermedades transmitidas por los alimentos, según los CDC.

Cómo mantenerte seguro

Lávate las manos. “La gran mayoría de las infecciones se pueden prevenir con higiene”, dice Gull. Cada vez que has estado cerca de alguien que está enfermo o que has tocado a un animal o su comida, tazones de comida o jaulas, debes lavarte las manos durante 20 segundos con agua y jabón. Lávate siempre también después de ir al baño, cambiar pañales, jugar o trabajar al aire libre y antes de sentarte a comer. Y enseña a los niños a seguir estas reglas de lavado de manos desde el principio, para que adquieran el hábito.

Limpia bien. Mantener los recintos al aire libre de tus animales lo más limpios posible puede ayudar a reducir la cantidad de heces que esparzan. Pídele consejo a tu veterinario o al servicio de extensión local del condado sobre cómo reducir el riesgo de infección para los animales tanto de interior como de exterior.

Mantén tu distancia. Los niños pequeños (el grupo de mayor riesgo de intoxicación por salmonela), una mujer embarazada, los ancianos o cualquier persona con un sistema inmunitario comprometido deben limitar el contacto con animales de alto riesgo, como reptiles y pollos.

Quítate los zapatos. Quítate los zapatos afuera antes de entrar a tu casa, especialmente si has estado trabajando en un recinto para mascotas, para evitar contaminar tu lugar con heces y las bacterias que prosperan en ellas.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.