Qué cambió y qué está permitido con el final de la orden confinamiento de California

Tras un segundo confinamiento total que encerró a los californianos durante siete semanas seguidas, las autoridades de la gobernación del estado dorado dieron por terminada la restricción el lunes y ahora el estado se prepara para reactivar gran parte de sus actividades comerciales.

Desde este mismo martes los restaurantes, gimnasios, tiendas comerciales y salones de belleza podrían abrir sus puertas, a no ser que las autoridades locales decidan algo distinto, como el caso del condado de Los Ángeles, el cual no permitirá la operación de restaurantes sino hasta el próximo viernes.

Además de las operaciones comerciales, la vida social y las reuniones con familiares o amigos podrán realizarse con un máximo de tres familias y 15 personas en la celebración. Las operaciones turísticas también serán permitidas ya que se eliminaron la restricciones impuestas a los hoteles de no rentar cuartos a viajeros no esenciales.

LA County is moving swiftly to align its Health Officer Order with guidance issued today by the state of CA. Key sectors will be able to reopen immediately.

By Friday, the County anticipates the reopening of more key sectors—including outdoor dining. https://t.co/3kZXvINixr pic.twitter.com/xNaIXgs1ex

— Los Angeles County (@CountyofLA) January 26, 2021