El pleito del año en la Serie A: ¿Por qué Zlatan acusó a Lukaku de hacer vudú?

Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku protagonizaron un pleito que paralizó el Derbi della Madonnina en la Copa de Italia. Dos de los jugadores más físicos y corpulentos del futbol mundial se hicieron más que de palabras en el terreno de juego y estuvieron a punto de llevar sus diferencias hasta el vestidor, un auténtico choque de trenes.

Los dos ídolos se dijeron de todo y según trascendió, Zlatan le dijo al delantero belga “Vete a hacer tus rituales vudús de mierda a otro sitio, burro”, pero… ¿por qué?

The war of words with Lukaku that led to Zlatan Ibrahimović’s first yellow card in the first half:

“Go do your voodoo s***, you little donkey!” (@semo33xx) pic.twitter.com/RbBMTuzFhj

— Get Italian Football News (@_GIFN) January 26, 2021