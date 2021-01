“Ese chamaco me pidió la foto”: El “Piojo” Herrera recordó cuando conoció a Tom Brady

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Con una sonrisa en el rostro, el “Piojo” Herrera recordó en Instagram el día en que conoció a Tom Brady, el jugador más ganador de la historia de la NFL y quien el próximo 7 de febrero buscará ganar su séptimo Super Bowl.

“Ese chamaco me pidió la foto“, dijo en tono bromista sobre la imagen de hace 7 años en la que aparece al lado del quarterback. Una instantánea que le costó trabajo conseguir, porque tuvo que inventar algo para lograrlo, ya que allí estaban prohibidas las fotos.

El me pidió una foto no se quien es, ni si a ganado algo, pero le hice el día al chavo 😄😄😜😜😂😂 pic.twitter.com/jTr7z8QhUH — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) June 5, 2014

“La Selección Mexicana entrenaba en una cancha alterna porque no nos dejaron hacerlo en el estadio porque llovía, en la cancha de al lado estaban los Patriotas. En ese pasillo de la fotografía hay letreros de ‘No Photos’ y una señora que en todo momento lo impedía”, recordó Miguel Herrera, quien se fotografió con Tom Brady previo al viaje a Brasil para el Mundial del 2014.

“Voy al baño en los vestidores y cuando voy de regreso al entrenamiento me encuentro de frente a este chamaquillo que me pidió la foto. Se acercó la señora y yo le dije: ‘A ver, el chamaco es el que me está pidiendo la foto, dígale que no’, pero yo todo lo hablaba en español y ella no me entendía, Tom Brady solo sonreía y al final nos dieron permiso”, reveló.

“Sin duda es el mejor de todos los tiempos”, concluyó el exentrenador de América, quien también es un gran fanático del fútbol americano.