Mujer continúa sin olfato más de 6 meses después de tener Covid

Tamika Parrish dio positivo por COVID-19 en agosto.

Seis meses después, Parrish, madre de gemelos de 4 años, sigue padeciendo dos de los síntomas más comunes asociados con el virus: pérdida del gusto y el olfato.

“Aproximadamente una semana después [después de dar positivo por COVID-19] me di una ducha y me di cuenta de que no podía oler mi jabón, y desde ese día simplemente no he podido oler ni saborear”, dijo Parrish a Abc News.

Si bien Parrish tenía otros síntomas de COVID-19, como dolores corporales y fatiga, éstos desaparecieron después de aproximadamente dos semanas, mientras que la pérdida de sus sentidos todavía se mantiene.