“Quiero jugar”: Roger Martínez pide oportunidades después de anotar con América 

Roger Martínez rompió una racha de cinco meses sin anotar la noche del martes, luego de meter el segundo gol del América frente a Juárez.

El delantero colombiano aprovechó los minutos que Santiago Solari le dio en la cancha y logró romper la sequía de gol.

Después del partido, Roger Martínez habló sobre su futuro y los deseos que tiene de seguir jugando y mostrándose en la cancha.

“Lo único que puedo responder es que quiero ser feliz, eso es lo único. Quiero jugar, es lo que me gusta, es lo que sé hacer y sinceramente eso es lo único, en la cancha siempre trato de dar lo mejor. Es una felicidad muy grande el haber anotado y sobre todo porque ayuda al equipo a conseguir un triunfo”, dijo Roger en entrevista con TUDN.

Por otra parte, fue cuestionado sobre si se quitó la presión que traía del campeonato pasado por no anotar y jugar poco, situación que descartó.

“No no no, sinceramente no. Pienso que sinceramente el estar en este club es algo muy bonito, siempre va a haber presión, la gente te va a exigir que des más. Siempre me dan ganas de jugar y de dar lo mejor porque por ahí se dicen muchas cosas, que no son verdad y que sinceramente me da fuerza para seguir jugando y disfrutando del futbol”.

El colombiano no quiso hablar de su futuro, teniendo en cuenta que tiene contrato vigente con la institución hasta el 2023.

“Independientemente de todo, es lo que te digo, yo quiero jugar, quiero disfrutar en la cancha, quiero ser feliz. Por ahí a veces no te dan las oportunidades que necesitas o mucha gente piensa que no doy lo mejor en la cancha cuando no es así, las veces que me ha tocado jugar pienso que lo he hecho bien. Mucha gente se da cuenta, otros no”

