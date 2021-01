Cuidado con las estafas en época de impuestos: ‘Me iban a robar la identidad’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Martha Guzmán cuenta que hace un tiempo recibió un mensaje de texto donde le pedían datos personales para agilizar una retribución de impuestos y entregarle un cheque por $1,400 que, según le indicaban, ese dinero era por el estímulo económico.

“Era un mensaje en inglés y en español. Decía que felicidades porque yo estaba en una lista de un programa para recibir antes que los demás un cheque de $1,400 y que en cuanto reportara mis impuestos me iban a regresar dinero”, indicó.

El texto contenía un enlace a una página web en la que tenía que llenar un formulario con datos personales, como su número de Seguro Social, su dirección y la cuenta de banco o de tarjeta a la que le harían llegar el dinero.

“Lo que me salvó fue que le llamé a la señora que me prepara los impuestos en Lynwood y ella me dijo que lo que decía el mensaje no era cierto porque los reportes todavía estaban pendientes, esperando información del estado de California sobre el seguro de salud”, dijo la inmigrante mexicana.

“Me dijo que qué bueno que le había llamado, porque sino les hubiera dado mi información, me iban a robar la identidad y a créarme deudas”, comentó con preocupación. “Era un mensaje bien hechecito, ¿sí sabe cómo?… Hasta [tenía] un logo bonito”.

La señora Guzmán estuvo a punto de formar parte de estadísticas de una ola de fraudes que hace poco detectó la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas (IRS) en Los Ángeles.

Pasa la voz

Esa institución informó que se combinan la necesidad de recursos de la comunidad por el impacto de la pandemia, la entrega de cheques de $600 de asistencia económica y la expectativa de que se envíe otro estímulo por $1,400; sumado a la temporada en que los contribuyentes reportan los impuestos por ingresos del año anterior.

“En los últimos meses, hemos visto una variedad de estafas relacionadas con el Pago de Impacto Económico (EIP) y otros esquemas que buscan robar dinero e información personal de los contribuyentes”, informó la vocera, SuzannaBrugler, en declaraciones escritas.

El director de operaciones de campo de esa división, Ryan Korner, dijo que el IRS “está en alerta máxima con respecto a las recientes estafas de pago de impacto económico, diseñadas para robar dinero de los contribuyentes que necesitan de ayuda económica por el COVD-19”.

Pidió que los residentes de Los Ángeles “permanezcan atentos y corran la voz para evitar más víctimas de estos esquemas criminales”.

Estas son algunas de las recientes formas de fraudes que se han cometido en Los Ángeles y otros condados del sur de California, de acuerdo con el IRS:

Mensajes de texto que piden información de cuentas bancarias con el pretexto de recibir los pagos de impacto económico.

Correos electrónicos, cartas y mensajes de redes sociales con palabras clave como “Coronavirus”, “COVID-19” o “estímulo”, redactados en diversas formas.

Esas comunicaciones se envían a un gran número de personas al mismo tiempo y tienen como objetivo acceder a información de identificación personal e información de cuentas financieras, incluidos números de cuenta y contraseñas.

También solicitudes de donaciones falsas, pruebas falsas para detectar el COVID-19, que piden información de tarjetas crediticias, incluso invitaciones a invertir en desarrollos de vacunas contra el coronavirus.

El jefe de operaciones de campo dijo que como los pagos de estímulo y las reposiciones de impuestos los hace el IRS, para algunos intentos de fraude usurpan a esa institución.

¿Cómo denunciar?

“Los contribuyentes que reciben correos electrónicos no solicitados o intentos de redes sociales para recopilar información que parece provenir del IRS o de una organización estrechamente vinculada al IRS, deben enviar el mensaje a phishing@irs.gov”.

Pidió a los contribuyentes cuidarse de estafadores en línea o por teléfono.

“El IRS no envía mensajes de texto ni correos electrónicos no solicitados. El IRS no llama a las personas con amenazas de cárcel o demandas, ni exige el pago de impuestos sobre las tarjetas de regalo”, de acuerdo con el agente; el IRS únicamente se comunica con los contribuyentes a través del correo del Servicio Postal (USPS).

La fiscalía de distrito en Los Ángeles alerta por su parte desde el 30 de diciembre sobre estafas relacionadas con los cheques de ayuda.

La fiscalía dice que algunos delincuentes piden información personal con el pretexto de enviar cheques o hacer depósitos directos; otros se hacen pasar por conocidas tiendas populares, y unos más piden directamente números de Seguro Social y de cuentas de bancos o tarjetas de crédito o débito.

La fiscalía de distrito pide no dar ninguna información personas por teléfono y si sospechas de fraude, repórtarlo a la página de la Comisión Federal de Comercio en www.ftc.gov/es

También la División de Delitos Comerciales de la Policía de Los Ángeles investiga fraudes relacionados con los cheques de estímulo. Las personas que crean que son víctimas potenciales víctimas de fraude, pueden comunicarse al número de esa división al 1(213) 485-3141.