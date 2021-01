Descubrió que ganó $2 millones en la lotería después de chocar su auto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Después de un comienzo desafortunado de su día, Anthony Dowe, un jugador de Carolina del Norte, descubrió que su boleto de la lotería Mega Millions lo convirtió en millonario.

La mañana después del sorteo de la lotería Mega Millions, Dowe se dirigía al trabajo cuando tuvo un desafortunado accidente.

“Golpeé a dos ciervos con mi auto nuevo”, recordó. “Entonces, me enojé, volví a casa, me metí en la cama y me fui a dormir. Luego me desperté y revisé mis boletos. Revisé el cuarto boleto y vi el “4” y luego el siguiente número y el siguiente número y el siguiente número” y me dije: ‘¡Guau!’ Fue una locura”.

Dowe, que trabaja en envío y recepción, compró su billete ganador Quick Pick de $3 dólares en Minuteman Food Mart en Mercantile Drive, en Leland.

Su boleto de lotería Megaplier igualó los números de las cinco bolas blancas para superar las probabilidades de 1 en 12.6 millones y ganar un premio de $1,000,000 de dólares. El premio de lotería se duplicó a $2,000,000 cuando se sorteó el 2X Megaplier.

“Fui y les mostré a mi papá y a mi mamá y todos estaban felices”, dijo Dowe.

El afortunado jugador reclamó su premio el lunes en la sede de la lotería estatal en Raleigh y se llevó a casa $1,415,001 dólares, después de las retenciones de impuestos federales y estatales requeridas.

“Simplemente se siente genial”, dijo Dowe sobre su gran victoria. “Solo voy a arreglar las cosas en la casa de mi madre y mi padre y arreglar mi auto, pagarlo y pagar el auto de mi sobrina”. El resto, dijo, se destinará a ahorros.