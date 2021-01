El “Piojo” Herrera asegura que no ha tocado fondo tras despido de América: “Esto no se parece a cuando salí del Tri”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El exentrenador de América, Miguel Herrera, reveló cómo se siente luego de su despido de las Águilas, aseguró que no ha tocado fondo y comparó su situación con la del 2015, cuando fue cesado de la Selección Mexicana por razones completamente distintas.

“No he tocado fondo, fue una decisión de la directiva, aunque me avalaban los resultados; esto no se parece a cuando me corrieron de la selección. Esa vez cometí un error, pero ahora no estoy en el fondo, al contrario, me reinvento“, dijo el “Piojo” Herrera en entrevista para Efe, haciendo alusión a la pelea que tuvo con un comentarista de TV Azteca.

Luego de ese incidente, tras su salida del Tri, encontró cobijo en Tijuana para dirigir a los Xolos, equipo en el que destacó y demostró que era capaz de levantarse, tal como está pensando hacerlo nuevamente.

“Cuando me despidieron de la selección, pocos creyeron en mí hasta que dirigí a Xolos y los hice líderes de la competencia durante un año, así que de esto se trata, de volver a levantarse para ser un técnico reconocido por el trabajo“, mencionó.

Herrera ha sido muy criticado por su personalidad, de carácter fuerte y reacciones viscerales; sin embargo, el DT sabe que a veces se excede, pero está consciente de que gracias a eso ha llegado hasta donde está.

“Lo que he logrado es por mi forma de aferrarme, todo se lo debo a mi carácter, el mismo que critican. Me puedo arrepentir de algunas cosas, pero al mismo tiempo, otras buenas llegaron gracias a la forma en que me comporto”, indicó.

“Mi forma de ser me ha ayudado a conseguir logros, lo que necesito es moderarla. Al final, en el América utilizaron mi carácter como pretexto porque tenían que tomar una decisión, para mí se acabó y lo acepto, no pasa nada”, agregó.

Sobre su estado anímico tras su salida, dijo que no se siente deprimido y que no ha tocado fondo, ya que a diferencia de los que pasó con el Tri en el 2015, esta vez no tuvo ningún error, el le dio todo de sí a la institución y simplemente las cosas no se dieron. Incluso mencionó que obtuvo grandes ganancias económicas durante su dirección técnica, ya que ayudó a formar a jugadores que emigraron al extranjero, como Édson Álvarez al Ajax de Holanda, Guido Rodríguez al Betis de España o Agustín Marchesín al Porto.

“Lo cierto es que le quedaron ganancias al equipo durante mi estancia”, acotó.

Finalmente, dijo estar tranquilo porque las estadísticas lo respaldan y por el momento se encuentra feliz, en espera de una nueva propuesta para volver a dirigir.

“Los números que tengo son buenos, me siento orgulloso del tipo de entrenador que soy, puedo ir a cualquier equipo salvo a las Chivas, por respeto a la afición del América. Estoy tranquilo a la espera de la mejor oferta, mis números no los puede cambiar nadie“, concluyó.