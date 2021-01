La gran tormenta invernal que llegó al oeste luego atravesará Estados Unidos

La gran tormenta invernal con un río atmosférico activo que persistirá durante el jueves y el viernes en el centro y el sur de California, resultará en una amenaza continua de inundaciones repentinas e inundaciones urbanas, flujos de escombros cerca de cicatrices de incendios recientes y condiciones de viaje peligrosas para el Estado Dorado.

Se pronostica que esta misma tormenta saldrá del suroeste de Estados Unidos para el viernes por la noche, con lluvias persistentes de nieve en toda la Gran Cuenca del oeste que abarca varios estados y la zona entre montañas del Oeste.

Parts of the Sierra Nevada in California are under a blizzard warning right now with feet of falling snow. The snow there actually has an impact on the entire country.

We asked @weatherchannel's @JimCantore to explain why. pic.twitter.com/PA6BmSNzKY

— Pattrn (@pattrn) January 28, 2021