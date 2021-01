Condenan la deportación a México de una sobreviviente de la masacre en El Paso

Defensores de los inmigrantes condenaron este sábado la deportación a México de una sobreviviente del tiroteo en un Walmart en El Paso, que estaba colaborando con las autoridades federales como testigo de las primeras acciones del tirador, que mató a 22 personas.

Los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados (DMRS) en El Paso denunciaron que la inmigrante, identificada solo como Rosa para proteger su identidad, fue detenida el miércoles pasado tras una parada de tráfico, porque una luz de su carro no funcionaba.

La policía de El Paso la arrestó tras descubrir que la migrante tenía dos citaciones pendientes por otra parada de tráfico en 2015.

La inmigrante, de origen mexicano, fue transferida a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que la deportó este viernes a Ciudad Juárez, México.

Rosa y su hermana estaban cooperando con los investigadores en el caso del tiroteo del 3 de agosto del 2019 porque aseguraron que estaban en el estacionamiento del Walmart donde se dio la masacre, y fueron testigos del primer ataque del tirador antes de que este entrara a la tienda.

Anna Hey, subdirectora de DMRS, confirmó a la televisora local KTSM que “Rosa es una sobreviviente de uno de los eventos más horribles que jamás haya tenido lugar en El Paso. Ella se acercó y se presentó tanto a la policía de El Paso como a los oficiales del FBI para dar una declaración de lo que vio en ese fatídico día”.

“La información que tiene fue suficiente para que la Oficina del Fiscal de Distrito emitiera una certificación de que ella ha sido útil en la investigación”, agregó.

En este sentido, Laura Lynch, abogada del National Immigration Law Center (NILC), criticó este sábado en su cuenta de Twitter la deportación de la mexicana, advirtiendo que “esta decisión equivale a una revictimización de esta joven, que solo se presentó para ayudar a construir el caso contra el tirador en el ataque racista”. Lynch indico además que Rosa estaba en el proceso para obtener una visa.

@DMRS_ElPaso confirmed that Rosa was in the process of obtaining a U visa. https://t.co/DTH5kCgtRQ

El mensaje de Lynch fue retomado por la congresista demócrata Verónica Escobar, que representa el Distrito 16 de Texas, e incluye vecindarios de El Paso.

“Estoy apoyando los esfuerzos de DMRS de El Paso y haré todo lo posible para traer a Rosa a casa y luchar para proteger a las víctimas y testigos de la deportación”, subrayó en su cuenta de Twitter la legisladora.

Rosa — an El Pasoan and survivor and material witness of the deadliest terrorist attack against Latinos — was deported yesterday.

I’m supporting @DMRS_ElPaso efforts and will do everything I can to bring Rosa home and fight to protect victims and witnesses from deportation. https://t.co/K4w1l5iX2q

— Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) January 30, 2021