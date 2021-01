Condenan manifestación contra vacuna COVID: ‘¿Por qué no los arrestaron?’

Cuando una multitud de conductores llevaban horas en las largas filas de autos, en espera de recibir la vacuna contra COVID-19, más de una treintena de manifestantes anti-vacunas y de grupos de la extrema derecha se aparecieron para protestar contra las inmunizaciones en el estadio de Los Dodgers, el más grande centro de vacunación contra el virus en el condado de Los Ángeles.

Aunque la protesta aparentemente fue pacífica, y los manifestantes no lograron meterse al estadio, muchos angelinos se preguntan furiosos en las redes sociales el porqué no se les arrestó, o al menos se les multó por violar los códigos de salud al presentarse sin mascarillas a protestar y propagar el virus.

Aunque se corrió la noticia de que los manifestantes habían cerrado la entrada del estadio, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michael Moore publicó en un mensaje en Twitter que “la protesta no cerró el sitio de vacunación, y todas las citas se atendieron”.

Sin embargo, el Departamento de Bomberos reportó que a eso de las 2 de la tarde, cerraron el sitio como medida de precaución para evitar que los manifestantes se metieran. De acuerdo al bombero David Ortiz, el estadio de los Dodgers estuvo cerrado de la 1:50 p.m. a las 2:45 p.m.

Los reportes preliminares, de acuerdo al LAPD, revelaron que los manifestantes permanecieron tranquilos. Algunos de ellos llevaban letreros contra la vacuna, y gritaban a la gente en las líneas de espera que no se la pusieran. “Salva tu alma. Dáte la vuelta ahora”, se podía leer en uno de los letreros. Otro más, exigía la destitución del gobernador Jerry Brown.

Una publicación en las redes sociales describió la manifestación con el nombre en inglés ‘scamdemic protest/march’. Y aconsejaba a los manifestantes abstenerse de usar vestimenta alusiva a Trump/Maga, “queremos que nuestro mensaje resuene en ‘la borregada’. Sin banderas, solo letreros informativos”.

En su página de Facebook, un grupo identificado como Shop Mask Free Los Angeles promovió la manifestación de 12 a 3 p.m.

Although these saboteurs are free to decide their own medical treatments, we will not tolerate further efforts to derail the significant progress we have fought so hard to accomplish.

— Hilda Solis (@HildaSolis) January 31, 2021