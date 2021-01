‘Seguir estudios superiores es algo que siempre he querido’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Fernanda Beverido tiene claro que quiere obtener una educación superior. Por ello, envió solicitudes con miras a ser aceptada en UC Santa Barbara o en UC Irvine; su meta es empezar clases en agosto de este año.

“Si me aceptan en Santa Barbara estudiaría ciencias del medio ambiente y si entro a Irvine, sería negocios”, cuenta la joven de 18 años de edad.

Agrega que la motivación que tiene para seguir sus estudios es el ejemplo de sus padres, quienes fueron a la universidad en México. “Veo mucho la importancia de ir a la escuela, de expandir mis conocimientos. Seguir estudiando, es algo que siempre he querido hacer”.

Fernanda es parte de un nuevo récord ya que los latinos representan hoy la mayor proporción de aspirantes a ingresar a los centros de la Universidad de California (UC), luego de que se presentara un aumento de 12.2% en relación con el año anterior, informó esta semana la presidencia de este sistema universitario.

“Nuestro número récord de solicitudes es un testimonio de la capacidad de recuperación de los estudiantes y sus familias, así como de su enfoque inquebrantable en la educación superior”, expresó en un comunicado Michael Drake, presidente de UC.

Los aspirantes latinos representan la mayor cantidad entre las solicitudes de ingreso de estudiantes que viven en California, constituyendo el 37.8% de las solicitudes para primer año y el 33% de las solicitudes de transferencia de colegios comunitarios del estado.

“Me siento alentado e inspirado por tantos estudiantes dedicados que quieren ingresar a la Universidad de California”, señaló John Pérez, presidente de la Junta de Regentes de UC, al destacar la importante diversidad de estos nuevos aspirantes.

Amar lo que haces

En relación a las opciones de carrera que eligió, Fernanda cuenta que ve a sus padres disfrutar de su trabajo.

“Son como workaholics pero me da mucha felicidad ver que les gusta lo que están haciendo y es algo que yo también quiero”.

La joven es bilingüe pero dice que a veces le cuesta hablar en inglés, fue por eso que durante el proceso para postular a las universidades tuvo que pedir la ayuda de una persona para revisar sus ensayos. “Así pude poner todas mis ideas de una manera más profesional”, narró.

Al saber que forma parte de esta cifra récord, indicó que tener representación latina en entidades educativas “es súper importante porque ayuda a los que son más jóvenes, a que piensen que sí se puede entrar a estas escuelas… Creo que es una manera de motivarlos y que no se esten limitando”.

Fernanda confiesa que al principio también dudó en lanzarse a solicitar su ingreso a una escuela UC pero que al final tomó valor.

“A las personas que están en ese punto, les diría que [tengan en mente que] cuando metes una solicitud, estás tomando acción… Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Pero al menos sabes que tú hiciste algo para ir a la escuela, que quieres llegar a ese sueño y que tú tomaste esas iniciativas”.

Clases por Internet

La joven, que busca una carrera para fusionar el tema del ecosistema con los negocios, también indicó que la educación a distancia, debido a la pandemia, se le ha hecho muy difícil.

“Todos los días son iguales. Extraño mucho aprender en persona porque yo aprendo mirando y ahora me cuesta más trabajo”, expresó.

No obstante, al intentar ver el lado positivo de la situación dice que ahora tiene más tiempo y que eso le ayuda a hacerle más pregutas a los maestros y que además pudo escribir con calma sus ensayos para la universidad.

“Aunque ahora sea todo por Internet, no quiero dejar de aprender. Para mí llevar clases en Zoom es mejor que no tener nada que hacer. Llevo tanto tiempo aprendiendo así, que ya se me hace normal”, platica.

No obstante, dice que aunque espera que no todo el 2021 sea así, “por ahora es lo que tenemos y no me gustaría limitar mis estudios por las circunstancias”.

En cifras

Con un total de 249,855 solicitudes de admisión para las nueve sedes de la UC, el número total de solicitudes para otoño de 2021 aumentó 16.1% en comparación con 2020.

La proporción de solicitudes de “estudiantes subrepresentados” fue de 45.1%, destacándose un incremento en las solicitudes para primer año de estudiantes afroamericanos, que mostraron un aumento de 21.8% en relación al 2020.

El sistema UC cuenta con nueve sedes que ofrecen estudios de posgrado y pregrado, y los más de 66.000 estudiantes latinos representan la tercera mayor proporción del alumnado con 22 % del total.

Tener representación

Cielo Piña, de 17 años, solicitó el ingreso a cuatro centros: UCLA, UC Merced, UC San Diego y UC Fullerton. Dice que en algunas pidió estudiar enfermería y en otras sociología.

“Mi motivación más grande para ir a la universidad es mi mamá. Ella me dice que la educación es muy importante para que yo tenga la vida que quiero”, indica.

También considera crucial tener representación latina en los sistemas educativos porque eso genera tener clases que eduquen sobre nuestras raíces.

“Ver a otros latinos en la universidad, hace que tengas ejemplos a seguir y ver que hay oportunidad”.

Agrega que los consejeros de su escuela Simon Technology, ubicada en Watts, hicieron citas uno a uno con los alumnos para ayudarlos a completar las solicitudes.

Su mamá María Alba Piña, dice que “en este país, la educación es lo único que uno puede dejarle a los hijos para que ellos puedan seguir adelante… Eso y que nunca pierdan sus raíces”.

Con información de EFE