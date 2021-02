Guardia Costera descarga en San Diego 11,000 libras de cocaina y 9,000 libras de marihuana incautadas en el pacífico

Autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos informaron que interceptaron miles de libras de estupefacientes en la costa del pacífico en los últimos meses y que tienen un valor superior a lo $211 millones de dólares, de acuerdo a un comunicado.

Según las autoridades las fragatas de Seneca, Legare y Spencer de la Guardia Costera de Estados Unidos, habrían realizado las incautaciones en alta mar entre los meses de octubre y diciembre, y el lunes descargaron un total de 11,400 libras de cocaína y 9,000 libras de marihuana en el puerto de San Diego, California.

