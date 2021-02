Misteriosa explosión en set de filmación causa lesiones críticas a tres personas en Santa Clarita

Un raro accidente ocurrió la tarde del martes en Santa Clarita, al noroeste de Los Ángeles, cuando se produjo una explosión en un set de filmación.

La explosión luego causó un incendio sobre una colina a unos 50 metros de distancia, presuntamente al salir disparado algún objeto u objetos con fuego. La rápida aparición de los bomberos evitó que el fuego se extendiera.

#BREAKING: Three people have sustained critical burn injuries after a reported explosion on a movie set caused a small brush fire in Santa Clarita https://t.co/HjGKYU06g7 pic.twitter.com/faHBjdUEgp

— CBS Los Angeles (@CBSLA) February 3, 2021