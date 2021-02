Mueren dos agentes del FBI en una balacera en Sunrise, Florida. Hay otros tres heridos

Dos agentes del FBI murieron este martes y otros tres resultaron heridos durante un tiroteo que se desató mientras ejecutaban una orden judicial en Sunrise, Florida, según dijo la agencia federal. La persona a la que realizaban la orden judicial también falleció.

El tiroteo tuvo lugar a las 6 de la mañana, cuando cuando un grupo de agentes ejecutaba una orden judicial ordenada por un tribunal federal como parte de un caso de crímenes violentes contra niños, según un comunicado del agente especial del FBI en Miami, Michael D. Leverock y el portavoz, Jim Marshall.

Dos de los tres agentes del FBI que resultaron heridos fueron trasladados al hospital y se encuentran en condición estable. El tercero no fue hospitalizado, según la fuente oficial.

Los agentes fallecidos fueron el agente especial Daniel Alfin y la agente especial Laura Schwartzenberger, tal y como los identificó el director del FBI, Christopher Wray.

El tiroteo tuvo lugar en el complejo de apartamento Water Terrace, una comunidad privada de lujo situada a las afueras de Fort Lauderdale, según la portavoz de la policía de Sunrise, Otishia Browning-Smith. La persona que buscaban se había atrincherado, añadió Browning-Smith.

Un video de la cadena WSVN muestra el momento en el que llegó la ambulancia para trasladar los cuerpos, a la que se unieron formando un pasillo agentes del FBI, compañeros de los dos fallecidos.

#BREAKING: Two FBI agents confirmed dead multiple others injured following an attempt to serve a warrant in Sunrise. pic.twitter.com/OT7PwtxpBR

