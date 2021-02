Nuevamente arrestado: Mark Walton, jugador de la NFL, es detenido por atacar una pizzería

Mark Walton suma seis detenciones desde 2019; la última ha sido por destrozar una pizzería debido a que no le gustó el trato del empleado que le atendió.

Según información difundida por TMZ, Walton supuestamente intentó romper una ventana de vidrio en un Pizza Hut en Miami alrededor de las 11 p.m. del 31 de enero, antes de pelear con su primo, quien estaba tratando de contener al jugador de la NFL.

El exjugador de los Miami Dolphins, conocido más por sus escándalos fuera del campo de juego, estalló tras recibir lo que él consideró un mal trato por teléfono, posteriormente se presentó personalmente al establecimiento y tras enterarse de que su pedido había sido anulado, estalló contra el empleado y comenzó a golpear ventanas y puertas hasta llegar a él.

SLATER SCOOP: Former Dolphins RB Mark Walton was arrested at a Pizza Hut in Miami on Sunday night.

Walton was trying to break the store’s window after he was “disrespected” on the phone while placing his order, a police source tells me. pic.twitter.com/qUNS66o4Lp

— Andy Slater (@AndySlater) February 1, 2021