El Liverpool no podrá entrar a Alemania para disputar su partido de Champions frente al RB Leipzig 

El Liverpool no podrá viajar a Alemania para disputar la eliminatoria de octavos de final la Champions League con el RB Leipzig.

Esto debido a una prohibición del gobierno alemán con respecto a la entrada de personas de países afectados por mutaciones de Covid-19, que incluye al Reino Unido.

El partido de ida de los octavos de final estaba programado para el 16 de febrero en Leipzig, pero el gobierno alemán prohibió la entrada a todas las personas procedentes de países afectados por mutaciones del coronavirus hasta el 17 de febrero.

Leipzig esperaba que se le concediera una exención especial para permitir que el partido de ida se llevara a cabo en su estadio, pero las autoridades locales se negaron.

