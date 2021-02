Christopher Plummer: muere a los 91 años el legendario capitán Von Trapp de “The Sound of Music”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor canadiense Christopher Plummer falleció este viernes a los 91 años de edad en su casa de Connecticut (EE.UU.).

Plummer, quien participó en numerosas películas, se hizo conocido mundialmente por su papel protagónico en el musical de 1965 The Sound of Music (conocido en América Latina como “La novicia rebelde” y como “Sonrisas y lágrimas” en España), donde encarnó al capitán Georg Ludwig von Trapp.

Sin embargo, no sería sino hasta 2012 cuando fue reconocido con un premio Oscar, por la película Beginners (“Beginners, así se siente el amor”).

“Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses”, dijo sobre Plummer su amigo y representante Lou Pitt al diario especializado Deadline.

Durante su última etapa profesional también fue nominado al Oscar en 2010 por The Last Station (“La última estación”) y en 2018 por All the Money in the World (“Todo el dinero del mundo”).

En esta última película reemplazó a Kevin Spacey, cuya interpretación completa como el multimillonario J Paul Getty fue eliminada.

Cine, teatro, televisión

Plummer tuvo una carrera variada en cine, televisión y teatro, protagonizando producciones en Broadway y con la Royal Shakespeare Company.

Sin embargo, siempre será conocido y amado por The Sound of Music, la adaptación al cine del musical de Rodgers and Hammerstein, que protagonizó junto a Julie Andrews.

Este film fue reconocido con cinco premios Oscar, incluido el de mejor película.

Plummer tenía sentimientos ambivalentes hacia ese largometraje -el más conocido de su carrera, al que en ocasiones renombró durante entrevistas como The Sound of Mucus (“El sonido de los mocos”).

Getty Images “La novicia rebelde” es una adaptación al cine de la historia real de la familia Von Trapp.

También llegó a comparar el trabajo con Andrews con “ser golpeado en la cabeza con una gran tarjeta del Día de San Valentín, todos los días”, aunque luego se hicieron grandes amigos.

Más de 60 años de carrera

Arthur Christopher Orme Plummer nació en Toronto en diciembre de 1929, creció en Montreal como hijo único y su madre lo acercó al mundo de las artes desde pequeño.

Estudió piano antes de dedicarse a la actuación tras llegar a la conclusión de que tocar el piano profesionalmente “era un trabajo muy solitario y muy duro”.

Hizo su debut teatral en Nueva York con un papel en The Starcross Story de 1954 junto a la actriz Mary Astor, un espectáculo que solo duró una función.

Sin embargo, pronto consiguió más trabajos teatrales y luego obtuvo papeles principales en el Teatro Nacional, bajo la dirección de Laurence Olivier, y en la Royal Shakespeare Company, dirigido por Peter Hall.

Reuters En 2012, Christopher Plummer se convirtió en el actor de más edad en ganar un Oscar.

Plummer hizo su debut cinematográfico en Stage Struck de 1958, dirigida por Sidney Lumet. Fue nominado a un Tony al año siguiente, pero no obtendría ese premio sino hasta 1974 por su interpretación de Cyrano de Bergerac.

En 1997, ganó su segundo premio Tony por interpretar al actor John Barrymore en Barrymore.

Plummer se casó tres veces. Él y su primera esposa, Tammy Grimes, son los padres de la actriz Amanda Plummer.

Su unión más duradera fue con su ahora viuda, la actriz británica Elaine Taylor, con quien sumó más de medio siglo de matrimonio.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.