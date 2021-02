Filtraron sus fotos íntimas y su vida se convirtió en un infierno: la pesadilla de la futbolista Leigh Nicol que casi llega al suicidio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Uno de los retos más significativos de la vida moderna es cuidar a como dé lugar nuestra privacidad en plataformas digitales. Los hackers y las nuevas tecnologías se han dado vuelo robando y publicando imágenes que nunca debieron salir a la luz, para luego extorsionar, afectando profundamente la vida de las víctimas, como es el caso de Leigh Nicol, futbolista escocesa del Crystal Palace.

En el 2019, un hacker entró en su cuenta de iCloud y robó contenido privado de cinco años atrás cuando Nicole tenía sólo 18 años, fotos y vídeos que llegaron de inmediato a los sitios para adultos y que convirtieron la vida de Leigh en una auténtica pesadilla.

El calvario de Leigh Nicol, la jugadora que pensó en suicidarse tras la filtración de fotos íntimas https://t.co/bNCYQmDnX5 pic.twitter.com/oJjVUYYzu1 — LA NACION Deportes (@DeportesLN) February 4, 2021

Un día recibió un mensaje privado en Instagram diciendo que habían visto un vídeo comprometedor de ella. Al principio pensó que no podía ser, pero cuando el hombre le envió las imágenes, Leigh quedó impresionada: “El hecho de que jugara al fútbol hizo que las imágenes se difundieran rápidamente sin que yo pudiera controlarlo“, comenta en una entrevista concedida a SkySport.

“Puedo entender por qué la gente se suicida por cosas como esta porque yo no sé cómo logré superarlo. Fue necesario un cambio de perspectiva y rodearme de la gente adecuada. Sin ellos estoy segura de que todo sería diferente”, aseguró. Nicol a quien esta situación la llevó a dejar de comer y beber hasta el punto de que los médicos la dijeran que estaba al borde de la insuficiencia orgánica.

"Todavía recibo https://t.co/sek3HDzlLS menos uno por noche.Lo he llegado a normalizar y eso me https://t.co/avEePXUff0 frustrante q me reconozcan sólo por eso" ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido hombre? Fútbol Femenino:La historia d superación d Nicol https://t.co/uFLj9fWjna — Cristina López Zamora (@CrisLopezZamora) February 3, 2021

La ex jugadora del Reading, London Bees, Milwall y Charlton Athletic, también sintió el rechazo de algunos clubes que, tras hacerle una oferta para fichar, se echaban atrás cuando se enteraban de lo ocurrido.

“Estoy muy agradecida por haber encontrado un club como el Palace que me permite ser yo misma. No les importa mi pasado y me ofrecieron la oportunidad de ponerme en forma y volver a entrenar y jugar”, concluyó.