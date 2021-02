¿Qué ha sucedido con Mauricio Ortega, el periodista que se hizo famoso por robarse el jersey de Tom Brady?

En febrero del 2017, Mauricio Ortega se convirtió en el ladrón más popular del Super Bowl, al sustraer del vestidor el jersey que utilizó Tom Brady para conseguir su título número 5, ¿pero qué ha pasado desde entonces con el periodista autor del robo?

El que fuera director del periódico La Prensa, dejó de percibir su salario desde el escándalo que lo puso en el ojo del huracán, ya que tras el robo, la prenda fue encontrada en su posesión, luego de una investigación encabezada por el FBI, los Patriots y otras autoridades.

Pese a esto, no hubo consecuencias legales, ya que el deseo de la parte demandante, en este caso la NFL, los Patriots y Tom Brady era únicamente recuperar el jersey, por lo que no hubo cargos de por medio, aunque el comunicador sí fue despedido de su trabajo.

Tres años después del suceso, Ortega participó en el documental “El gran atraco a Brady”, de la cadena Fox Sports, donde reveló su verdad y contó que hurtó la prenda por su afán de coleccionar afiches de la NFL que nadie más pudiera tener.

“Ahora entiendo que idolatré al juego, a los jugadores. Creo que esto es muy similar o igual a una adicción, invertí en eso, en esos artículos, lo que me derivó en finalmente querer más y más y más, y a tener lo que nadie podía tener como el jersey de Tom Brady“, explicó el año pasado en el documental que vio la luz unos días antes del Super Bowl LIV.

Para este 2021, un reportero que cubre NFL en México y que pidió no ser identificado reveló que Mauricio continúa retirado de los medios y que radica en el Condado de Sayavedra, uno de los fraccionamientos más prestigiosos del Estado de México.

Unas horas antes de que se realice el Super Bowl LV se desconoce si el experiodista aparecerá entre el público para disfrutar del juego más importante de la temporada y e intentar acrecentar su colección de la NFL con algún otro elemento, como por ejemplo el confeti del final del juego, que, por cierto, en el documental Ortega declaró que también le gustaba conservar, y que este año tendrá mensajes impresos dedicados al personal de la salud que ha hecho frente a la pandemia del coronavirus.

For the second straight year, the NFL and Twitter are partnering to have fan tweets on pieces of confetti that will rain down on the Super Bowl champs. This year, those pieces of confetti will also include tweets thanking frontline workers https://t.co/gknkR55S8c pic.twitter.com/MStK3AhDIE

