Tom Brady hace historia y gana el Super Bowl con los Buccaneers

Tom Brady demostró por que es el mejor quarterback de la historia y logro su séptimo título y el segundo de los Tampa Bay Buccaneers que vencieron 31-9 a los Kansas City Chiefs.

Brady logró su séptimo anillo de campeón, logrando tener más títulos que cualquier equipo de la NFL, ya que los Patts y los Steelers tienen 6 cada uno.

Un partido que terminó siendo una paliza por gracias al dominio de los Bucc sobre Kansas que hizo que Mahomes no pudiera hacer nada.

Tras las primeras dos ofensivas donde ambos equipos tuvieron que despejar después de sólo tres jugadas llegaron los primero tres puntos del partido para los Chiefs.

La respuesta llegó rápido de mano de de dos viejos conocidos, la conexión Brady-Gronk permitió a los Bucs irse arriba en el marcador 7-3.

Tom Brady entró en ritmo y logró llevar a los Buccaneers a primero y gol, sin embargo, la defensiva de los jefes se creció y logró detener las primeras tres oportunidades, para el cuarto down y una yarda para anotación, pero la defensiva roja los frenó para que no se llevaran ni un punto con esta serie.

Los errores de la defensiva de Kansas costaron puntos cuando tras hacer una intercepción a Brady esta no contó debido a una infracción y en esa misma ofensiva un offside durante la patada de gol de campo le dio el primero y diez a los Buccs.

De nueva cuenta Rob Gronkowski se llevó un pase de Tom Brady para poner el marcador 14-3 a su favor.

La ofensiva de Kansas fue frenada y solo lograron sumar un nuevo gol de campo para acercar a los jefes 14-6.

La defensiva de Kansas se vio superada una y otra vez y no le quedó más que recurrir a los castigos que le permitieron a los Buccs llegar a la yarda uno y con un pase de Brady a Antonio Brown pusieron una anotación más para dejar el marcador antes del show del medio tiempo 21-6 a su favor.

Tras un show de mediotiempo del Super Bowl a cargo de The Weeknd que no tuvo ningún invitado, continuó el juego con unos Chiefs hambrientos de puntos pero los los Bucaneros los frenaron nuevamente y solo consiguieron un go de campo de 52 yardas gracias a Harrison Butker.

Butker knocks through a 52-yard FG. @Chiefs cut the lead to 21-9. 📺: #SBLV on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/HJtQf5igun pic.twitter.com/cnubTwkP6h — NFL (@NFL) February 8, 2021

Pero la respuesta de Brady y compañía fue inmediata y con una escapada de más de 30 yardas de Lenny Fournette los Bucaneros pusieron una losa muy pesada de 28-9 sobre los Chiefs.

Para que todo se pusiera más difícil para los de Kansas llegó una intercepción a Mahomes terminó convirtiéndose en tres puntos más a favor de los Buccs para poner un marcador que ya raya en el escándalo 21-9.

La Paliza se consumó y los Buccs liderados por Tom Brady lograron su segundo título de la historia mientras que Pat Mahomes tendrá que aprender y reponerse si algún día quiere llegar a aser tan grande como Brady.