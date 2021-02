El martes de desaprovecharon aproximadamente 4,800 citas de vacunación en el Dodger Stadium

El pasado martes el centro de vacunación masivo ubicado en el Dodger Stadium de Los Ángeles, estuvo completamente vacío luego de que se difundiera información confusa acerca de la disponibilidad de citas, dejando miles de espacios y vacunas sin administrar.

De acuerdo con información difundida en varios medios, informaciones cruzadas del condado y la ciudad de L.A. crearon confusión, dejando miles de preciadas citas sin pacientes a quien vacunar.

A mad rush to get vaccinated after @lafd announced there were 7,000 unused COVID vaccine appts at Dodger Stadium. In total, around 4,800 people were inculated many appts not used. Doses will be used for appts tomorrow.

Las autoridades locales habían anunciado el lunes que debido a una baja disponibilidad de vacunas, los centros de vacunación masivos operados por el condado de L.A. solo estarían administrando la segunda dosis de la inmunización.

Sin embargo, esta norma aplicaba en sitios como los ubicados en Magic Mountain, Pomona Fairplex, The Forum, Cal State Northridge, El Sereno Recreation Center y la sede del Departamento de Educación del condado en Downey, aunque la medida no aplicaba para el Dodger Stadium al ser un centro de vacunación que es administrado por la ciudad.

Y tras conocerse el error, cientos de personas se lanzaron frenéticamente a las instalaciones del estadio para vacunarse aprovechando la gran cantidad de citas disponibles.

Did someone suggest we were in some way wasting vaccine? Please let them know we only thaw vaccines to correlate with those on-site for appointments made via:

🔗https://t.co/6AmF9LS64I

If you have questions, please see the FAQ at the link above or call: (833) 540-0473

— #LAFD Talk (@LAFDtalk) February 10, 2021