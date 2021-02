Juzgado mexicano dicta auto de formal prisión a exgobernador Mario Marín por caso Lydia Cacho

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En México, el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo dictó auto de formal prisión al exgobernador de Puebla, Mario Marín, por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, informó la organización Artículo 19 a través de su cuenta en Twitter.

“ARTICLE 19 y @lydiacachosi celebran la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión contra de Mario Marín, ex Gobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista“, indicó.

Ante la información que dada a conocer por Artículo 19, la periodista mexicana Lydia Cacho escribió también en su cuenta de Twitter que seguirá en la batalla.

“El ex gobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nacif y Gamboa. Seguimos en la batalla.”, señala la periodista.

El exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), fue detenido el miércoles 3 de febrero en Acapulco Guerrero, por presuntamente haber torturado a la periodista Lydia Cacho en 2005 tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil por medio de su libro “Los demonios del edén”.

Mario Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del estado de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.

En diciembre de 2005 Lydia Cacho fue detenida por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.

Durante el viaje por carretera que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.

A comienzos de 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.

