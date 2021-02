Al menos 6 muertos y decenas heridos cuando más de 130 vehículos chocaron en Texas

Al menos seis personas han muerto y decenas sufrieron lesiones después de que 133 vehículos se vieron involucrados en un accidente masivo relacionado con el hielo en la vía el jueves por la mañana en la Interestatal 35W, en Fort Worth, Texas, dijo la policía.

La escena del enorme accidente se extendió por casi una milla en los carriles hacia el sur de la interestatal cerca de Northside Drive, al norte del centro de la ciudad de Fort Worth, según el reporte de las autoridades.

Crews are working to untangle the dozens of vehicles involved in the icy pileup on I-35W in Fort Worth. Authorities have so far confirmed five fatalities in this incident. https://t.co/q2L6gpyQ53 pic.twitter.com/n5bO4OMwJo

Los servicios médicos transportaron al menos a 36 personas a hospitales, y varias de ellas se encontraban en estado crítico y grave. Docenas de personas más fueron tratadas en hospitales de la zona por heridas leves.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9

“La escena que vimos hoy es realmente, probablemente, diferente a todo lo que hemos visto, y oramos a Dios para que nunca más la veamos. Nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras oraciones están con todos los afectados negativamente por este trágico incidente”, dijo el jefe de policía de Fort Worth, Neil Noakes.

The camera just panned over the wreckage in I-35W in Fort Worth and it is jaw-dropping | https://t.co/IV8re79ilk via @wfaa pic.twitter.com/YrrW4dgCGi

Se espera que todos los carriles de la Interestatal 35W al norte del centro de la ciudad, incluidos los carriles de peaje interiores donde ocurrieron los accidentes, permanezcan cerrados durante varias horas el jueves mientras decenas de bomberos y otros socorristas continúan trabajando en temperaturas extremadamente frías, para despejar la autopista de los vehículos dañados.

So many traffic/accidents this morning, especially across the DFW Metroplex. These events are so dangerous because the ice is spotty. We can't stress enough that road conditions could go from good to dangerous within blocks. Take it slow out there… #dfwwx #ctxwx #txwx https://t.co/4uZ0UA4px5

Calificado como un “incidente masivo con víctimas” por los bomberos más temprano en el día, las autoridades dijeron durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde que al menos 65 personas están recibiendo tratamiento en los hospitales del área, incluidas las 36 que fueron transportadas desde el lugar en ambulancias hacia hospitales del área.

Las autoridades habilitaron un teléfono para las personas que sospechen que sus familiares puedan estar envueltos en este accidente, así como un centro de reunión para que familiares pueda recoger a quienes ya fueron rescatados.

There is a family reunification location for families to pick up & meet drivers/passengers involved in the pileup on I-35. The address for families to pick up their loved ones is….3700 E. Belknap (Riverside Center).

Media is NOT allowed inside the building.

— Fort Worth Police (@fortworthpd) February 11, 2021