El odio en los Estados Unidos  se puede curar en la infancia

El 6 de enero recibí una llamada desesperada de mi abuela preguntándome si estaba al tanto de lo que estaba pasando en Washington DC. En ese momento, no sabía de qué estaba hablando, pero no pasó mucho tiempo antes de que encendiera las noticias y mirara con incredulidad cómo miles de partidarios de Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos y descendieron a los pasillos de Congreso en un intento de posponer la votación que haría oficial la elección del presidente Joe Biden.

Me sorprendió ver ventanas destrozadas, banderas de Trump ondeando, un hombre con sus botas sobre el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el saqueo de las oficinas de senadores y congresistas, y simpatizantes y policías pisoteados por una turba que irrumpió en el edificio. Me pregunté, “¿por qué hay tanto odio?”.

Sentí escalofríos al pensar en lo que pasaría si los alborotadores pudieran contactar a los legisladores en la Cámara de Representantes. Para el 7 de enero, sabía que existía la posibilidad de que los partidarios de Trump continuaran luchando violentamente para revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

A varias semanas desde que ocurrió el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, he aprendido dos cosas: la nación debe permanecer unida en lugar de dividida, y estar emocionalmente bien en lugar de estar llena de odio. Las imágenes de ese día me mostraron que nuestra nación está llena de ira y miedo, lo que significa que no sabemos cómo reaccionar para el cambio de manera adecuada y que somos fácilmente manipulables. En cambio, recurrimos a la violencia, especialmente cuando sentimos que ya no tenemos el control.

Esta falta de bienestar social y emocional tiene sus raíces en nuestras escuelas. Según una investigación sobre el acoso de Statista, una empresa especializada en datos de mercado, en los EE. UU. El 54% de los hombres y el 23.6% de las mujeres informaron que fueron acosados ​​en los campus de la escuela secundaria durante el año escolar 2018-2019. El acoso y el odio que comienzan en la escuela secundaria no terminan ahí. Los comportamientos social-emocionales inestables pueden seguir a los niños hasta la edad adulta, y creo que pueden reflejar la inestabilidad de nuestra nación.

Durante el semestre de otoño, nuestro Capítulo de Junior State of America (JSA) aprendí cómo los desafíos socioemocionales que experimentan los estudiantes en la juventud se correlacionan directamente con sus experiencias como adultos. Descubrimos que los estudiantes llevan su trauma infantil a su vida adulta. Por tanto, si prevenimos el trauma a temprana edad, también prevenimos el odio que se acumula cuando la persona es adulta. Esto me lleva a creer que, quizá, si hubiéramos podido prevenir un trauma anterior, los partidarios de Trump no se habrían llenado de tanto odio y posiblemente habrían manejado la situación de manera pacífica.

Seguí viendo las noticias preguntándome por qué no se utilizó la fuerza extrema sobre estos insurrectos. ¿Fue porque los alborotadores eran casi todos blancos? “Odio que estos partidarios de Trump no sean tratados de la misma manera que los manifestantes de Black Lives Matter”.

Mi abuela, una persona de color, estaba indignada por el hecho de que los alborotadores encontraron una respuesta policial mínima, no del tipo que recibieron los manifestantes Black Lives Matter. Ella mencionó que muchos de esos alborotadores pro-Trump probablemente disputan la idea del privilegio blanco, pero el hecho de que se les permitiera invadir a la policía e invadir el Senado y la Cámara de Representantes era evidencia de ese privilegio.

En respuesta a tal odio, nuestro Capítulo de JSA tomó una estrategia del libro de JSA SoCal y está lanzando una iniciativa de Arte para la defensa en toda la escuela que tiene como objetivo promover la curación y el compromiso cívico a través de métodos creativos. Llamamos a este proyecto “Sana el odio”. A través de esta iniciativa, los estudiantes podrán presentar literatura, películas, artes visuales, fotografía y música. Todas las obras de arte se centrarán en una forma específica de odio y generarán conciencia sobre las formas de “curar el odio”. Luego, todas las obras de arte se publicarán y promocionarán en el sitio web de nuestra escuela y durante nuestras asambleas culturales escolares.

Creo que juntos podemos crear un cambio y lograremos un gran impacto en el mundo curando el odio; una comunidad a la vez.

(*) Audrey Landeros es estudiante de segundo año y directora de defensa de Alliance Collins High JSA Chapter