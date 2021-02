‘Solita’ trae de vuelta a Nella

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Nella nunca fue una niña ni adolescente “normal”. Cuando regresaba de la escuela, en lugar de salir a jugar con sus amigos o entretenerse con el Nintendo, se encerraba en su cuarto para ver una y otra vez los videos de las cantantes que admiraba.

“Cuando tenía 19 años, yo juraba que iba a ser la próxima Christina Aguilera o la siguiente Britney Spears”, dijo Nella en una entrevista que ofreció desde su residencia en Nueva York, donde vive desde hace tres años. “Yo estudiaba a estas cantantes sin parar; estaba obsesionada con ellas”.

Cuando se mudó a Caracas para estudiar música –y dejó su natal Isla Margarita, también en Venezuela–, puso a un lado la música pop y comenzó a interpretar jazz, también en inglés. El español no estaba en su horizonte. Lo que ella no sabía es que su sueño de ser cantante no hubiera sido posible, o quizá hubiera tomado mucho más tiempo, si no hubiera sido por “La negra Atilia”, un tema que la dio a conocer en las redes sociales, que no solo era en castellano, sino que era bastante representativo del folclor de su país.

Pero unos años antes de esto, había logrado una de sus más grandes metas: ser aceptada en el prestigioso Berklee College of Music, una institución en Boston a la que es si no imposible, muy difícil ingresar debido a los altísimos estándares que se exige a los aspirantes. Para su audición interpretó un tema de Ella Fitzgerald.

“Me aceptaron pero no me dieron beca”, dijo. “Regresé a Venezuela pero mis padres no me podían pagar la escuela, pero luego de un par de años me dijeron que me podían pagar el primer semestre, y que después viera cómo le hacía; antes de que terminaran de decirme yo ya estaba montada en el avión”.

Luego del primer semestre, Nella, de 31 años, solicitó beca y se la otorgaron; en 2015 se graduó con beca casi completa.

Fue en ese colegio donde la cantante se reencontró con sus raíces latinoamericanas. “Cuando caigo en cuenta de lo importante de saber de donde vengo, entenderlo, mezclarlo y llevarlo conmigo”.

Mientras estudiaba en Berklee, Nella grabó un video cantando “La negra Atilia” sin más acompañamiento que sus palmas. El tema no solo se hizo viral, sino que llegó a ojos y oídos de artistas como Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades, que alabaron la interpretación de la cantante.

“Estar lejos de mi país me hizo tener esa nostalgia, una conexión con mi lengua que no había encontrado antes”, dijo. “La negra Atilia me trajo muchas alegrías no solo porque me dio a conocer en Venezuela, sino con varios artistas”.

Luego de esa súbita fama, Nella grabó en 2019 “Voy”, un álbum que describe como “muy minimalista y sin muchas pretensiones”. Con ese material logró ser nominada al Latin Grammy, que ganó en la categoría de Artista Revelación.

Ahora regresa con “Solita”, una canción que forma parte de su nuevo disco que saldrá al mercado en los próximos meses. El álbum incluye 12 temas que mezclan los sonidos del folclor venezolano con ritmos contemporáneos y andaluces –estos últimos, una de las pasiones de la intérprete–. También tiene colaboradores de lujo, de los que Nella –cuyo nombre completo es Marianela Rojas–, prefirió no dar detalles.

“Lo único que puedo decir es que tengo invitados divinos”.