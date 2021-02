Revelan audio de llamada desesperada de “unos 80” inmigrantes que aseguran estar encerrados en un camión

Las autoridades hicieron público el audio de una llamada a los servicios de emergencia (911) en el que un grupo de unos 80 inmigrantes denunciaba estar encerrado dentro de un camión cisterna sin poder ver la luz y con falta de aire para respirar, según informaron este jueves varios medios hispanos y Associated Pres.

La desgarradora grabación llevó a las autoridades del área de San Antonio, Texas, a iniciar la búsqueda inmediata de la “pipa blanca” que describía la persona que denunció el caso en español. Junto a ella, se escucha a otras personas personas que claman ayuda y aseguran que no pueden respirar.

Terrifying 911 call from migrants struggling to breathe inside a tanker truck somewhere in Texas. @JulioVaqueiro reports that there may be as many 80 people inside, some may have already died. So far the tanker still hasn’t been found. #Telemundo https://t.co/BIv2NOGUG0 pic.twitter.com/wmMfF5UEGB

— Gadi Schwartz (@GadiNBC) February 11, 2021