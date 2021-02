¿Cómo atropellaron a Fernando Alonso? Salen a la luz nuevos detalles

Luego de que Fernando Alonso fuera atropellado en Suiza, la policía del Ticino, la zona donde el piloto fue arrollado, aportó nuevos detalles a la investigación del accidente en el que el doble campeón de la Fórmula 1 fue arrollado mientras entrenaba en bicicleta.

Según reportó la autoridad, el accidente ocurrió en la Calle de la Santa de la ciudad de Lugano y estuvo implicada una mujer de 42 años que circulaba en automóvil y giró a la izquierda para entrar al aparcamiento de un supermercado, pero no vio que el ciclista venía de frente y le cortó el paso.

Por su parte, Fernando Alonso estaba rebasando por la derecha a una columna de varios vehículos en el mismo sentido de su marcha cuando colisionó con la parte derecha del vehículo en cuestión.

Luego del accidente, llegaron al lugar varios agentes de la policía y de la Cruz Verde, quienes trasladaron al piloto a un hospital local; posteriormente Alonso fue trasladado a Berna, donde fue sometido a una cirugía maxilofacial.

El piloto, que planea volver a la Fórmula 1 este año escribió en Twitter que se encontraba bien y que ya estaba deseando empezar la temporada 2021.

Thanks for all your wishes, I’m ok and looking forward to getting 2021 underway.💪💪💪💪

Let’s gooooooooooooooo

— Fernando Alonso (@alo_oficial) February 12, 2021