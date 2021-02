La mexicana Alexa Grasso da buena exhibición y gana por decisión unánime en UFC 258

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La peleadora mexicana Alexa Grasso poco a poco atrae los reflectores y ya es una fuerte contendiente de peso mosca.

En su segunda pelea en 125 libras de UFC 258, Grasso mostró un gran nivel al vencer a la estadounidense Maycee Barber y finalmente ganar una decisión unánime.

Todos los jueces anotaron 29-28 a favor de Grasso mientras la mexicana va 2-0 en el peso mosca y elimina a uno de los prospectos más comentados en el deporte.

“Entrené muy, muy duro desde la última pelea”, dijo Grasso después de la victoria. “Te lo dije, he estado trabajando muy, muy duro. En cada pelea quiero mostrarte que soy cada vez mejor y mejor”.

A big round three but was it enough!? 📝 Send us your scorecards ⤵️ #UFC258 pic.twitter.com/OLDq7a1YPG — UFC (@ufc) February 14, 2021

Fue una batalla de posición en la primera ronda con Barber buscando intimidar hacia adentro para hacer un clinch mientras Grasso mostraba un boxeo hábil con manos muy rápidas. Si bien Barber parecía ser la peleadora más imponente físicamente, Grasso evitó sus derribos y luego le dio golpes cada vez que tenía suficiente distancia.

Con espacio para trabajar, Grasso solo estaba destrozando a Barber en los pies, incluida una desagradable serie de golpes que lo sacudieron momentáneamente. Mientras se recuperaba, Barber todavía estaba luchando para lidiar con los ataques dinámicos de Grasso e incluso cuando la veterana de la Serie Contender logró aprovechar un desliz que llevó la pelea al suelo, terminó defendiendo una serie de intentos de sumisión.

Después, Barber se mostró desesperada mientras intentaba forzar el final. Aún así, Barber realmente no pudo poner a Grasso en un problema serio y el tiempo se acabó antes de que ella realmente pudiera remontar.

Barber has TURNED IT UP in RD 3 🍿 #UFC258 pic.twitter.com/OabArouFpL — UFC (@ufc) February 14, 2021

A medida que la división de peso mosca continúa creciendo y evolucionando, Grasso es una adición bienvenida a la categoría.