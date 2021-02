Ya se viven momentos “muy incomodos” en Houston por la tormenta invernal; se reportan apagones y carreteras peligrosas

TEXAS – La jueza del condado más grande de Texas dijo que ha llegado el tiempo de refugiarse y que los residentes de Houston y sus alrededores deben prepararse para pasar unos días “muy incomodos”.

Lina Hidalgo, jueza del Condado Harris, que abarca Houston y otros municipios sentenció este domingo en una conferencia de prensa que personas no deben salir y que varias carreteras en el suroeste del condado ya habían sido sedes de accidentes.

“No salgan por ninguna razón, las carreteras ya están comprometidas y el riesgo es enorme”, dijo Hidalgo.

Otra advertencia que Hidalgo recalcó fue la posibilidad de apagones en los próximos días.

“No sabemos exactamente la cantidad de nieve que caerá, o que tan severos serán los efectos de la tormenta, pero la posibilidad de apagones es muy posible”, agregó la jueza.

“Si en su área se sufren apagones no salgan de sus casas, es mejor quedarse en casa abrigados con chamarras y cobijas que quedar atrapado en un vehículo en los elementos”, explicó.

La jueza declaró una Declaración de Desastre en el Condado Harris que permite a las autoridades responder a las diferentes situaciones que se puedan presentar durante el periodo de riesgo.

BREAKING: I've signed a disaster declaration for Harris County to give our emergency officials the flexibility to utilize every available resource to respond to this historic weather. This is the beginning of an incredibly challenging few days for our region. Stay safe out there. pic.twitter.com/iX2TzI9ETG

— Lina Hidalgo (@LinaHidalgoTX) February 14, 2021