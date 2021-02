Gorilas del zoológico de San Diego se recuperan tras contagio por coronavirus

Ocho gorilas del zoológico Safari Park de San Diego, en California, se han recuperado por completo después de haber contraído la COVID-19 el mes pasado y ya están listos para recibir visitantes, según informó el zoológico.

Los primates contrajeron la variante del coronavirus de la costa oeste, según funcionarios del zoológico, a pesar de que durante la pandemia han estado sometidos a todos los sistemas de seguridad sanitaria recomendados por las autoridades, según informan medios locales.

Los ocho gorilas fueron recluidos después de que se confirmara el diagnóstico y se comprobara que, algunos de ellos, mostraban síntomas que incluían “tos leve, congestión, secreción nasal y letargo intermitente”, explicó el zoológico.

Great news: Our gorilla troop is eating, drinking, interacting and on their way to a full recovery after the diagnosis of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19 in humans. Full update: https://t.co/jb9pKVirTq pic.twitter.com/TuVGmlNtjl

Los trabajadores del zoológico creen que la recuperación de los gorilas se ha producido gracias a las especiales atenciones que les ha prestado el equipo veterinario de estas instalaciones, en el sur de California, quienes han colaborado estrechamente con una amplia gama de profesionales externos.

“Estamos muy agradecidos por la gran preocupación y el apoyo que hemos recibido mientras el grupo se recuperó de manera segura“, dijo Lisa Peterson, directora ejecutiva del San Diego Zoo Safari Park, antes de agregar, que están “encantados de compartir la alegría que estos animales traen a nuestra comunidad y a nuestros invitados”.

Great news! Our gorilla troop has made a full recovery from SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19 in humans. Starting today, our guests can once again connect with these primates and learn ways they can help save this important species. https://t.co/phlrubBPhr pic.twitter.com/Gpjdxy8UAY

— San Diego Zoo Safari Park (@sdzsafaripark) February 13, 2021