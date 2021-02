Guardia Costera de Miami busca a 16 personas tras naufragio

Personal de la Guardia Costera de Miami realizó la búsqueda de 16 personas que se encontraban en dos embarcaciones mismas que de hundieron a 23 millas al este de Fort Pierce, en las costas de Florida.

Las labores de búsqueda comenzaron el pasado fin de semana gracias a una llamada de alerta de una persona que dijo haber rescatado a un ciudadano de origen jamaiquino.

#UPDATE @USCG continues the search for the 10 missing people south of Key West. #USCG #D7 #SearchAndRescue pic.twitter.com/CxZXpuXCjt

De inmediato personal de la Guardia Costera acudió a la zona reportada a bordo de un bote y logró rescatar a una persona que dijo había otras seis personas más que naufragaron.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, ambos botes salieron de Bimini, Bahamas y buscaban llegar a territorio estadounidense.

Debido a las malas condiciones climatológicas, la Guardia Costera informó que suspendió las labores de rescate el domingo, luego de registrar un área de 10,694 millas durante un total de 140 horas.

“La decisión de suspender un caso de búsqueda y rescate nunca es algo que tomamos a la ligera”, señaló JoAnn Burdian, comandante del Sector de la Guardia Costera de Miami.

#UPDATE @USCG suspended the search Sunday at 10:30 p.m., for six people who were reported as missing approximately 23 miles east of Fort Pierce. More here: https://t.co/BbN2wS8c4U#D7 #USCG pic.twitter.com/gUk7RQfz9P

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 15, 2021