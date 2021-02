Qué se sabe del CAL.20C la variante del coronavirus que fue detectada en California

Recientemente un equipo médico de científicos de Los Ángeles confirmó la existencia de una variante del coronavirus única del estado de California, sin embargo, la misma ha sido detectada en otras zonas del país, y esto es lo que se sabe de ella hasta el momento.

De acuerdo a los investigadores que trabajaron en el estudio, lo primero que hay que entender son las importantes diferencias entre una variante, una cepa y un linaje.

Según información del estudio difundida previamente, una cepa es la variación de la secuencia que produce un virus con características fenotípicas claramente diferentes al original, en cambio, cuando mediante la secuenciación genética y el análisis filogenético se detecta una nueva variante como una rama distinta en un árbol filogenético, entonces este es considerado un nuevo linaje, pero en el caso de California actualmente se habla de una variante del virus.

Los especialistas han comprobado que cuando se seleccionan mutaciones específicas, o conjuntos de mutaciones, a través de numerosas rondas de replicación viral, puede surgir una nueva variante como la CAL.20C. que ahora domina gran parte de los casos del sur del estado.

A novel #SARSCoV2 variant, CAL.20C, emerged in SoCal co-incident w the local Fall surge in cases. The strain has 3 S-protein mutations, one of which is within a receptor binding domain found to confer resistance to anti-S MAbs https://t.co/h3S10qMClQ @CedarsSinai

— JAMA (@JAMA_current) February 12, 2021