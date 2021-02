Tornado en Carolina del Norte deja a su paso 3 muertos y severos daños en viviendas

Durante la noche del lunes y parte de la madrugada de este martes, el paso de un tornado en el condado de Brunswick, Carolina del Norte, dejó un saldo de 3 personas muertas, al menos 10 personas heridas y decenas de casas destruidas.

De acuerdo con los primeros reportes, muchas de las casas afectadas fueron arrancadas desde sus cimientos por la fuerza del fenómeno meteorológico mientras que muchos árboles quedaron partidos y autos severamente dañados.

Ante los reportes de emergencia, equipos de bomberos y de rescate acudieron a la comunidad de Ocean Ridge Plantation para tratar de sacar a las personas que aún permanecían atrapadas en medio de los escombros.

“Esto es algo distinto, nunca lo había visto… Va a ser un largo proceso de recuperación“, señaló Ed Conrow, Director de Servicios de Emergencia del Condado de Brunswick, luego de hacer un recorrido por la zona afectada.

I’m afraid of what daylight is going to bring here in Brunswick County at Ocean Ridge Plantation. Houses are completely gone and that’s just what I can see right now. https://t.co/rAImLLBIgo pic.twitter.com/FbAeoOAwtS

— Tanner Barth (@tanner_barth) February 16, 2021