Dueño de los Cowboys incrementa sus ganancias con las heladas en Texas: “Fue como pegarle al premio mayor”

El estado de Texas se ha visto duramente golpeado en las últimas semanas por fuertes nevadas que han congelado las líneas de transmisión de energía, provocando largos apagones a lo largo de la entidad. Sin embargo, Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, y magnate de los hidrocarburos, ha visto incrementarse notablemente sus ganancias.

El empresario sostiene su fortuna en las industrias del petróleo y de gas natural, siendo el principal inversionista de la empresa Comstock Resoruces, que está generando dinero en grandes cantidades consecuencia de que el precio del gas natural ha subido debido a que millones de personas están sin energía eléctrica y la demanda, evidente, es muy alta.

Comstock aumentó la producción anticipando que los precios del gas natural iban a subir y ahora se beneficia de lo que describió como “premio mayor” de entre 15 dólares por mil pies cúbicos hasta 179 dólares por esos mil pies cúbicos. A modo de comparación, la compañía había vendido el mismo gas el último trimestre a un promedio de 2,40 dólares por mil pies cúbicos.

Twitter Drags Jerry Jones' Natural Gas Company After Its CEO Said They Hit The Jackpot While Millions of Residents Sit Without Power In Texas During A Harsh Winter Storm (Tweets) https://t.co/htAev0OS1n via @TreWatkins099 pic.twitter.com/ZDUckzOsBR

— Robert Littal BSO (@BSO) February 19, 2021