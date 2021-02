¿No tienes seguro? La reapertura de Biden del seguro de salud ACA significa que aún podrías obtener cobertura.

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente Joe Biden firmó hoy una orden ejecutiva que reabrirá el período de inscripción para los planes de atención médica de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) por 90 días, de modo que las personas sin seguro aún podrán obtener cobertura para 2021.

Normalmente, el período de inscripción, conocido como inscripción abierta, termina en diciembre, y solo las personas que experimentan un evento como la pérdida del trabajo, un divorcio o el nacimiento de un hijo pueden comprar un seguro fuera del período de inscripción abierta. La nueva regla de hoy significa que durante 3 meses a partir del 15 de febrero no necesitarás un motivo que te califique para inscribirte en la cobertura en HealthCare.gov, el mercado del gobierno federal para planes de ACA.

En una declaración anterior a la firma de hoy, Biden dijo que “todo estadounidense tiene derecho a la tranquilidad que conlleva saber que tiene acceso a una atención médica asequible y de calidad”.

“A medida que continúa la lucha contra la COVID-19, es aún más crítico que los estadounidenses tengan un acceso significativo a una atención asequible”, dijo también la Casa Blanca.

Se estima que 14.6 millones de personas han perdido el seguro médico proporcionado por el empleador debido a la COVID-19, según un análisis de octubre de 2020 de Commonwealth Fund. Esa cifra incluye a los 7.7 millones de trabajadores que perdieron su trabajo, así como a los miembros de la familia cubiertos por sus pólizas.

La nueva orden de Biden no se aplica a los 14 estados (California, Colorado, Connecticut, Idaho, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Washington) además de Washington, DC, que administran sus propios mercados y ya extendieron sus períodos de registro. Pero se aplica a los otros 36 estados donde los mercados de atención médica están a cargo del gobierno federal. Bajo la administración de Trump, el intercambio federal no había ofrecido un período de inscripción especial extendido para los consumidores en esos estados, dice Cynthia Cox, vicepresidente e investigadora de políticas económicas de salud de la Kaiser Family Foundation.

Es posible que muchas personas que podrían haberse beneficiado de la inscripción abierta en el otoño no lo supieran porque “la administración Trump recortó drásticamente los fondos para publicidad” relacionados con los planes de atención médica, dice Timothy Jost, profesor emérito de Washington and Lee University que estudia políticas de salud.

Jost comenta que la administración de Biden impulsará la inscripción de manera mucho más agresiva con la esperanza de que las personas se inscriban, especialmente las personas de bajos ingresos y las que viven en áreas rurales, así como las que perdieron sus trabajos o nunca tuvieron un seguro en primer lugar.

“Después de años de políticas que debilitan los mercados de la ACA, esto sirve como una oportunidad para cubrir a más personas”, dice Loren Adler, directora asociada de la Iniciativa USC-Brookings Schaeffer para políticas de salud en la Universidad del Sur de California en Los Angeles.

La orden ejecutiva no entra en vigor de inmediato, al menos en parte para darle tiempo al Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) para crear una campaña de marketing que promueva la inscripción de los consumidores al seguro, dice Cox. Estima que hay casi mil millones de dólares en fondos promocionales disponibles que no se gastaron durante la administración de Trump. El marketing y la divulgación son esenciales, dice Cox, para que la gente sepa lo que hay disponible.

Por qué no tendrías necesidad de esperar

En ciertas situaciones, puedes inscribirte en un seguro médico ahora en HealthCare.gov, sin esperar a que la orden ejecutiva entre en vigor. Estas son:

Tuviste un evento que cambió tu vida en los últimos 60 días. Si perdiste tu trabajo en 2021, te mudaste, contrajiste matrimonio, te divorciaste o agregaste un menor dependiente a tu hogar, ahora puedes inscribirte para la cobertura de salud en HealthCare.gov dentro de los 60 días posteriores al evento.

Perdiste tu seguro médico en cualquier momento del 2020 debido a la COVID-19. Por ejemplo, si te viste en la necesidad de cancelar el seguro que compraste para ti debido a la pérdida de ingresos, o si crees que tendrás que cancelar la cobertura en los próximos 60 días por motivos de ingresos relacionados con COVID-19, aún puedes solicitar cobertura en planes del mercado federal.

Otras opciones que debes conocer

Dependiendo de tus circunstancias, puede haber vías adicionales disponibles para ti.

Averigua si calificas para Medicaid. Si perdiste tu trabajo o tus ingresos se vieron reducidos, podrías ser elegible para el programa Medicaid de tu estado. Las calificaciones de ingresos en cada estado varían, pero muchas personas con ingresos del 138% del nivel de pobreza o menos, alrededor de $17,774 para una persona y $36,570 para una familia de 4, son elegibles. Ve a HealthCare.gov para saber si calificas.

Hay 12 estados (Alabama, Florida, Georgia, Kansas, Mississippi, North Carolina, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Wisconsin y Wyoming) que limitan Medicaid a grupos específicos de personas de bajos ingresos, como ancianos, padres, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Si vives en uno de estos estados y no estás seguro de ser elegible, especialmente si tienes hijos, HealthCare.gov sugiere que presentes la solicitud de todos modos porque el propio proceso de solicitud, que implica proporcionar información detallada sobre ingresos y dependientes, ayuda a aclarar si calificas o no.

Podrías ser elegible para un plan ACA de costo reducido. Si no calificas para Medicaid y tus ingresos son de hasta $51,040 para una persona o $104,800 para una familia de 4 personas, puedes estar entre el 85% de personas elegibles para tarifas reducidas en un plan de HealthCare.gov. La prima mensual promedio de dichos planes es de aproximadamente $87, según Healthinsurance.org, un grupo que ayuda a los consumidores a encontrar seguros y da seguimiento a las primas de los planes.

Si ya tienes un plan ACA, y tú o alguien de tu hogar ha perdido ingresos este año, puedes calificar para un subsidio mayor. Cox te aconseja que inicies sesión en HealthCare.gov e informes el cambio de tus ingresos para determinar si puedes pagar menos en tu prima mensual.

¿No tienes seguro? Considera una clínica de salud financiada con fondos federales o atención benéfica. Si no tienes ninguna cobertura, no necesitas renunciar a la atención médica necesaria. Hay más de mil centros médicos benéficos y financiados por el gobierno federal en los Estados Unidos, algunos de los cuales cuentan con farmacias en el lugar donde puedes surtir recetas a bajo costo o sin costo alguno. La Administración de Recursos y Servicios de Salud puede ayudarte a encontrar un centro de salud cercano financiado por el gobierno federal. Para encontrar una clínica o farmacia de beneficencia en tu área, utiliza la herramienta Find a Clinic (buscar una clínica) administrada por la Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y Benéficas.

Evita los planes de seguro médico a “corto plazo”. Si bien estos planes tienen costos mensuales mucho más bajos en comparación con los planes ACA, no están obligados a brindar beneficios esenciales como la atención de maternidad y salud mental, dice Jost.

Estos planes también pueden denegar la cobertura por afecciones preexistentes, incluida la COVID-19, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de mayo de 2020.

Los planes a corto plazo, que pueden ofrecerse por tan solo 3 meses o hasta 36 meses, pueden “parecer una ganga, pero probablemente serán de poca utilidad si una persona se enferma de gravedad”, dice Jost. Es más, los ahorros podrían no ser tan sustanciales, dado que debes renunciar a mucho. Por ejemplo, eHealth.com, un corredor de seguros de salud en línea, descubrió que para una familia de tres, uno de los planes ACA de menor costo con el subsidio federal costaría $297 mensuales. Para un plan a corto plazo, la prima mensual era de $116.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.