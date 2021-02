Biden planea visitar Texas la semana próxima y declarar “desastre mayor” en el estado

El presidente Joe Biden dijo el viernes que firmará una declaración de desastre mayor para Texas que despejará el camino para más recursos federales y planea visitar el estado la próxima semana, en un momento en el que su visita no interfiera con la respuesta al desastre.

La declaración de desastre de Biden desbloqueará más recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para asistir al estado de Texas, que sufre un desastre que afecta a millones de personas desde hace varios días, tras el paso de una gran tormenta invernal que es posiblemente la peor en la historia de ese estado.

El presidente dijo que firmará la nueva declaración el viernes, luego de que firmara una declaración de emergencia para el estado hace cinco días.

Biden también dijo que planea visitar Texas, pero quiere esperar hasta que su presencia no sea una carga ni obstaculice la respuesta de socorro en casos de desastre. Posiblemente Biden decida a comienzos de la próxima semana el mejor momento para visitar Texas.

Texas se encuentra en estado de emergencia después de que una gran tormenta de invierno cortó el suministro eléctrico y creó problemas de agua para millones de texanos.

Las bajas temperaturas continúan y el recuento de muertes relacionadas con la tormenta sigue aumentando.

⚠️A Hard Freeze Warning is in effect tonight north & west of Harris County where temperatures will fall down into the low 20s. Continue to try to protect people, pets, plants, & pipes.

This will be the last night of subfreezing temperatures for this event!#BCSwx #HOUwx #TXwx pic.twitter.com/GHXB8uOJk8

— NWS Houston (@NWSHouston) February 19, 2021