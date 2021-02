¡Es oficial! Kim Kardashian y Kanye West se divorcian después de 7 años de casados

Kim Kardashian ha iniciado la demanda de divorcio contra Kanye West después de 7 años de casados. Según documentos que han sido sometidos a la corte, Kim ha pedido la custodia compartida, así como la custodia física de sus 4 hijos: North, Chicago, Saint y Psalm.

Según reporta TMZ, la separación se da de común acuerdo y ambas partes están haciendo las cosas amigablemente. Antes de casarse los dos firmaron un contrato prenupcial y no hay conflicto en cuestión a finanzas.

A inicios del año 2020, ya había rumores de que Kim había contratado a una abogada para llevar su separación del famoso rapero.

“Lo están manejando sigilosamente pero ya terminaron”, dijo el informante a Page Six. “Kim contrato a Laura Wasser y está en proceso de llegar a un acuerdo”.

Los problemas entre la pareja quedaron en evidencia el pasado verano cuando Kanye despotricó contra Kim y su madre Kris Jenner en Twitter. Días después, Kim visitó a su esposo en su rancho de Wyoming en donde fotógrafos la captaron destrozada en lágrimas. Tras el encuentro, el rapero pidió disculpas públicamente a su esposa.

“Quiero pedirle disculpas a mi esposa Kim por hacer público algo que debió ser algo privado”, publicó en Twitter el rapero. “No la protegí como ella me protege. A Kim quiero decirte que sé que te lastimé. Por favor perdóname. Gracias por siempre estar ahí por mí”.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020