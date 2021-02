La increíble historia de Gregoire Akcelrod, el falso futbolista que casi jugó la Champions League

Grégoire Akcelrod cumplió el sueño de muchos de nosotros que no somos futbolistas: serlo. Y no precisamente por el camino del esfuerzo, el entrenamiento y el sacrificio que hacen los deportistas profesionales, digamos que él tomó una vía corta al éxito.

Desde que era un niño de 10 años Akcelrod quería ser futbolista, sin embargo y según su propio padre, el pequeño Greg era bastante malo y le prohibió jugar para que dejara de perder el tiempo, pero lo siguió haciendo ya sin sueños de grandeza hasta los 18 años.

Ahí es cuando su vida dio un giro y se puso realmente interesante: Akcelrod decidió crear un sitio web falso en el que se presentaba como un jugador profesional de la reserva del París Saint-Germain, cuando en realidad lo hacia para un equipo amateur.

✅ Pretended to play for PSG

✅ Offered trials by English clubs

✅ Changed his name in Nicolas Anelka's match reports

✅ Got onto Sky Sports News

Meet Gregoire Akcelrod, the 'fake' player who nearly blagged his way into the Champions League 😂https://t.co/lGSG1TxmOs

