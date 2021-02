Alejandro Fernández confiesa su mayor miedo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alejandro Fernández está de doble festejo: los 50 años de vida, y los 30 de carrera. En homenaje a esto Univision le realizó un especial conducido por Alejandra Espinoza, donde habló de todo, incluido su mayor miedo.

“Se sacrifican muchísimas cosas, lo más importante es el tiempo, que de alguna forma también lo disfrutas porque estoy haciendo lo que me gusta, que es cantar, pero también te pierdes muchas etapas de tus hijos, cuando están creciendo, que si pierde un diente y tu no estabas”, dijo Alejandro Fernández en su casa de Puerto Vallarta, en donde recibió a Alejandra.

‘El Potrillo’ viene de una dinastía muy fuerte, los Fernández, encabezada por su padre Don Vicente, y sabe, desde que tiene usó de razón, que la privacidad no es una opción en su vida… Por eso dice que, prefiere ser responsable, pero sin esconderse:

“Nunca me he jactado de ser un ángel, porque no lo soy, cuando toca o tengo ganas de pasármela bien, me doy mi chancecito y me sirve hasta para relajarme”, confiesa sin pena.

Sin embargo no es tan alivianado a la hora de encarar su vida, pues asegura que hay dos cosas que le teme: una personal y otros profesional.

“Le tengo miedo de no llegar a mi meta por descuidarme… Le temo al fracaso como padre… No me arrepiento de nada, todas las cosas que soy me sirvieron como aprendizaje para tener la madurez que tengo ahorita”, le aseguró Alejandro a Alejandra.

Ellos también hablaron de los tatuajes que tiene el cantante, de su amor por las canas, y de su felicidad de que pronto será abuelo.

MIRA AQUÍ PARTE DE LA ENTREVISTA: