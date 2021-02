Con la igualdad como objetivo, Gavin Newsom redobla promesa para lograr equidad en vacunación en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, reiteró este lunes su promesa de apoyar los esfuerzos que “promueven la causa de la equidad” en la vacunación contra el coronavirus, tras reconocer la desventaja que enfrentan las minorías para acceder a las vacunas en el estado.

El demócrata encabezó una conferencia de prensa en un centro de vacunación de la ciudad de Long Beach, donde prometió seguir adelante con los planes para vacunar a los educadores, reabrir las escuelas y reforzar el enfoque en las comunidades más afectadas.

“En conjunto, como estado, no estamos cerca de donde debemos estar en términos de cumplir con nuestros objetivos de equidad“, resaltó el mandatario.

Great morning touring the vaccination site at the @LBConventionCtr with Gov. Newsom and Mayor Garcia.

LB's vaccine distribution has been a model for all to follow. I’d like to see more doses given to them so they can help LA County by vaccinating residents in nearby cities. pic.twitter.com/3QhtVbyN9k

— Janice Hahn (@SupJaniceHahn) February 22, 2021