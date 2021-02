Lupillo Rivera y los tatuajes que ha dedicado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La vida amorosa de Lupillo Rivera es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Luego de su mediática ruptura con Mayeli Alonso hace unos años se le han conocido varias conquistas, sin embargo parece que ahora por fin ha encontrado un nuevo amor con Giselle. Pero de algunas conquistas le ha quedado algo más que el recuerdo, pues no dudó en dedicarle tatuajes a quienes robaron su corazón. Hoy te dejamos algunas personas a las que Lupillo Rivera ha dedicado tatuajes en su piel.

1. Mayeli Alonso

A su segunda esposa y hasta el momento su relación más longeva, le dedicó un pequeño corazón en su antebrazo. La relación entre ambos no terminó nada bien y hasta la fecha siguen teniendo algunos roces. El diseño pasaba desapercibido, sin embargo cuando terminaron decidió eliminarlo con un tatuaje dedicado a alguien más…

2. Doña Rosa

En el 2018, cuando la relación con Mayeli estaba más que destruida, el cantante decidió colocarse una enorme rosa sobre el tatuaje de su ex esposa. Eligió el diseño en honor a su mamá: “Necesitamos tapar este tatuaje”, dijo a sus seguidores como un último ataque a su ex, sin embargo Mayeli respondió asegurando que “le encantan las rosas”.

3. Shirley Arrollo

De su fallida relación con Shirley Arroyo el cantante tiene un recuerdo en su piel, se trata de un tatuaje con sus nombres en el símbolo del infinito. En esta ocasión ambos se hicieron el diseño, sin embargo su amor no duró “para siempre”; al mes de que inmortalizaron su amor en tinta, decidieron terminar y eliminaron las imágenes de sus redes sociales.

4. Belinda

Un macho así como Lupillo que se tatúe mi rostro, cómo él se tatuó el de Beli. #YaNoHay 😍 pic.twitter.com/TgbL4ebitd — Shifanny De Diaz 👩🏻‍🦰 (@ShifannyBitch) August 2, 2019

Probablemente su tatuaje más mediático es el del rostro de Belinda, relación que mantuvo en secreto por algunos meses del año 2019. El enorme diseño de la cantante no es nada discreto y cuando se descubrió la noticia de inmediato dio mucho de qué hablar, pues hasta el momento no habían confirmado su amor. Si bien Lupillo había dicho que no pensaba quitárselo, en diciembre del año pasado confesó que estaba considerando en removerlo ¿Será que su nueva conquista tiene algo que ver?

5. ¿Giselle?

Ahora que presume que la pasa muy bien al lado de Giselle, muchos ya se preguntan si no piensa dedicarle un tatuaje. En una reciente entrevista que dio al programa El precio de la fama aseguró que hasta el momento la tiene “tatuada en el corazón”, sin embargo no descarta no dedicarle algo en el futuro. Habrá que esperar a ver qué diseño elige El Toro del Corrido para ella, el cual seguramente será muy especial pues en redes sociales presumen que entre ambos existe un gran amor.

