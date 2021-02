Santiago Baños explica cómo ocurrió el error que hizo perder tres puntos al América

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, explicó qué fue lo que sucedió previo al partido contra Atlas donde por “alineación indebida” perdieron tres puntos en la mesa.

“Lo que sucedió el día sábado es un error en la transcripción de un documento por parte de una persona del área operativo; sí quiero que quede muy claro, nadie de los integrantes del cuerpo técnico, ni los jugadores tienen culpabilidad en este sentido”, dijo Baños en entrevista con TUDN.

“Nos sentimos enojados y con mucho coraje, asumimos la responsabilidad, sabemos que cometimos un error, pero claramente no estamos de acuerdo en la sanción que recibimos, creemos que no es proporcional el castigo con la falta incurrida, se me hace totalmente injusto, es una locura que el castigo sea tan grave para una falta, creo que debe haber proporción entre las faltas y las sanciones y evidentemente en este caso no es así”.

Santiago Baños reveló que el América tiene pruebas suficientes para apelar ante el TAS, pero prefieren darle vuelta a la página.

“Nos vamos a basar en el comunicado que sacamos, tenemos suficientes argumentos como para apelar. Aquí en México no porque la Disciplinaria ya sacó la resolución, pero en el TAS estoy seguro que tenemos argumentos para ganarla, he tenido llamadas con varios abogados y con gente involucrada que me dice que sin ningún problema. La decisión se tomó por parte de la directiva del club en no apelar, no queremos llevarlo más allá de lo que ya fue”.

Relacionado: No rodarán cabezas en el América por error en la alineación de Federico Viñas