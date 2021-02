La promesa que les hizo Tiger Woods a sus seres queridos tras su accidente: “mi carrera no puede terminar así”.

El golfista más influyente de todos los tiempos, Tiger Woods, paralizó al mundo del deporte con su fuerte accidente sufrido en Rancho Palos Verdes la mañana del martes en el que sufrió fuertes heridas y la pierna derecha le tuvo que ser prácticamente reconstruida.

El futuro de la carrera deTiger está más en entredicho que nunca, sin embargo, según la revista People, le aseguró a sus seres queridos que que su carrera “no puede terminar así”.

In a career filled with comebacks, Tiger Woods now faces his toughest recovery after being seriously injured in a car crash. He shattered tibia and fibula bones on his right leg, and screws and pins were used to stabilize injuries in the ankle and foot. https://t.co/bi0roFRIc0

— The Associated Press (@AP) February 24, 2021