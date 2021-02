Astronautas realizan con éxito caminata espacial para modernizar sistema de energía solar en la EEI

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dos astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) realizaron este domingo la primera de una serie de caminatas espaciales con el fin de modernizar el sistema de energía solar del laboratorio, informó la NASA.

El objetivo es colocar una o dos estructuras para sostener los nuevos seis paneles solares que la NASA tiene previsto empezar a entregar a finales de este año o comienzos de 2022.

Los astronautas de la NASA Kate Rubins y Victor Glover salieron este domingo de la EEI con unos trajes especiales con baterías y dotados de cascos con cámaras y estuvieron flotando en la esclusa Quest de la estación mientras daban los primeros pasos para la instalación de las estructuras.

As the sun sets on station, Astronaut Kate Rubins enters the Quest airlock getting ready to conclude today's spacewalk. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/VwdPSByeYs — International Space Station (@Space_Station) February 28, 2021

Rubins y Glover sacaron al exterior dos bolsas de dos metros y medio de largo que contenían los puntales que se ensamblarán para formar las estructuras de soporte triangulares.

Si es necesario completar la tarea, después de esta caminata espacial que se prevé dure seis horas y media, el próximo viernes saldrán de la estación Rubins y el astronauta japonés Soichi Noguchi.

The spacewalkers are getting ready to open the hatch to the @Space_Station and conclude today's spacewalk. @AstroVicGlover will be entering the airlock first, and astronaut Kate Rubins will follow closely behind. pic.twitter.com/J7gkcle3YJ — NASA (@NASA) February 28, 2021

La de hoy es la tercera caminata espacial de los astronautas de la EEI en lo que va de año y la 235 desde 1998.

La estación espacial cuenta con cuatro enormes alas de paneles solares, dos a cada lado de la armadura de energía del laboratorio.

Cada ala está formada por dos paneles de 39 pies (11,8 metros) de ancho que se extienden 112 pies (más de 34 metros) en direcciones opuestas y dan energía a ocho circuitos eléctricos.

As astronaut Kate Rubins continues work to secure a bolt on the bracket support structures at the base of the solar arrays, the @Space_Station is flying 261 miles over Venezuela and is about to pass over Brazil. pic.twitter.com/zTcPxaplEX — NASA (@NASA) February 28, 2021

El primer ala con dos paneles se instaló en diciembre de 2000 y en 2006, 2007 y 2009 se fueron añadiendo los otros.

Cuando la estación está a la luz del día, los paneles cargan las baterías y de noche suministran la energía almacenada a la estación.

Los seis nuevos paneles solares que la NASA va a colocar en la EEI tienen un costo de 103 millones de dólares, unas dimensiones de 20 por 63 pies (6 por 19 metros) y con ellos en funcionamiento el sistema mejorado de la estación proporcionará alrededor de 215.000 kilovatios de energía.

Kenny Todd, subdirector del programa de la estación en el Centro Espacial Johnson de la NASA, dijo en un comunicado que la tecnología ha avanzado hasta un punto que hoy en día “con paneles más pequeños se obtiene más potencia “.

A look at both @NASA_Astronauts working outside the @Space_Station today: Kate Rubins & @AstroVicGlover. They're installing bracket support structures at the base of the station's solar arrays, to enable future upgrades to the arrays. pic.twitter.com/Ed5OrxX8lt — NASA (@NASA) February 28, 2021

Más adelante se necesitarán caminatas espaciales adicionales para instalar los cuatro soportes de placas solares adicionales y los paneles en sí.

Los nuevos materiales serán llevados a la EEI por tres buques de carga Dragon de SpaceX que se lanzarán a finales de este año. Se requerirán dos caminatas espaciales para instalar cada nuevo panel, dijo la NASA en un comunicado.

Helmets and gloves are coming off as @AstroVicGlover and Kate Rubins begin to take off their spacesuits, assisted by @Astro_Soichi and @Astro_Illini. Today's spacewalk completed steps to augment the @Space_Station's power supply for upcoming research and commercial activities. pic.twitter.com/5dPprFI14Y — NASA (@NASA) February 28, 2021

Este sábado la vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris, llamó al astronauta Victor Glover a la EEI y le felicitó por haber hecho historia como el primer afroamericano en llegar a la estación espacial, algo que ella misma, también afroamericana, hizo al ser la primera mujer en llegar a la Vicepresidencia.

