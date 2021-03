¿Quiénes son y cómo lograron colarse al ring los YouTubers que el “Canelo” Álvarez corrió?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al final de la pelea del sábado pasado, en la que el Saúl Álvarez defendió sus títulos mundiales supermedianos del CMB y la AMB, durante la entrevista posterior a su triunfo se vio sobre el cuadrilátero a dos hombres misteriosos que buscaban llamar la atención frente a las cámaras, a quienes el “Canelo” corrió en cuanto notó su presencia. Pues bien, ya se reveló la identidad de los mismos y la técnica que utilizaron para llegar hasta allí.

Los individuos en cuestión son los YouTubers South Paw Jake Paul, quien también se hace llamar Lefty, y Lucas Brunelle, quien suele hacer videos de ciclismo, pero que es muy amigo del primero. Ambos subieron juntos al cuadrilátero al final de la pelea, superando todos los filtros que existen para que eso suceda, pero el “Canelo” sí se dio cuenta y les pidió con improperios que se bajaran.

“Get the fuck out of here!”, se escucha decir al boxeador cuando se percata que están detrás de él haciendole señas a las cámaras de televisión, una indicación a la que los intrusos hicieron caso de inmediato. Pese a esto, el “Canelo” aún molesto por su presencia les dice “Fuckers” mientras se alejaban.

Canelo kicking these bums off stage. The disrespect man #CaneloYildirim pic.twitter.com/VkttjEuD0v — Andres Mata (@andresxmata) February 28, 2021

Un día después de esto, South Paw Jake Paul subió a su cuenta de YouTube el video donde reveló su estrategia, la cual se remonta a una semana atrás y consistió en comprar pantalones oscuros y camisetas con el logo de DAZN, la empresa de streaming que transmitió la pelea; posteriormente, se registraron en la lista de prensa donde consiguieron las muñequeras con las que consiguieron entrar al Hard Rock Stadium, donde se realizó la función.

Ya adentro, pasando desapercibidos con las pulseras y los logos de la compañía, comenzaron a realizar tomas para encontrar el mejor lugar que les ayudaría a colarse dentro del ring. De hecho, en varias tomas se ve que lograron estar muy cerca, ya que capturaron a unos cuantos metros el show de J Balvin y la entrada triunfal de Saúl al cuadrilátero.

También se aprecia en el video que cuando arranca la pelea y buscan acercarse al ring no se los permiten, pero al final de la misma, tres rounds después, su objetivo se cumple cuando posan detrás del campeón mundial, ahora con camisetas en las que se ven sus propios rostros y sus nombres en el dorso.

El que Saúl Álvarez los haya corrido del ring, para ellos fue lo de menos. Y aunque al bajar del ensogado fueron detenidos por miembros de seguridad del estadio de los Dolphins, ellos también se declararon ganadores al conseguir lo que se habían propuesto desde un inicio.