Topo Chico reduce los niveles de PFAS a más de la mitad en las nuevas pruebas de Consumer Reports

Coca-Cola ha reducido el nivel de las sustancias químicas PFAS en el agua mineral Topo Chico, la popular agua mineral con gas del fabricante de bebidas, según nuevas pruebas de Consumer Reports. Pero esos niveles siguen estando por encima de un límite que algunos científicos y defensores de los consumidores creen que es más apropiado para el agua potable, incluyendo el agua embotellada.

El otoño pasado, CR evaluó 47 productos de agua embotellada en busca de diversos contaminantes, incluyendo las PFAS, o sustancias perfluoroalquiladas, una clase química que incluye aproximadamente 5,000 sustancias que se han relacionado con retrasos en el aprendizaje en los niños y con el cáncer. Entre los 12 productos carbonatados y los 35 no carbonatados que CR analizó originalmente, los niveles de las PFAS variaron desde no detectados hasta 9.76 partes por trillón (ppt) de Topo Chico, lo que lo convierte en el más alto de los productos que analizamos.

La Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA, International Bottled Water Association), un importante grupo de la industria del agua embotellada, requiere que sus miembros tengan niveles de las PFAS por debajo de 5 ppt para cualquier compuesto de PFAS individual y 10 ppt para más de uno, y algunos científicos creen que un límite de 1 ppt para el total de PFAS sería más apropiado.

En respuesta a los hallazgos de CR en el otoño, Topo Chico dijo que “continuaría haciendo mejoras para prepararse para estándares más estrictos en el futuro”.

El mes pasado, en respuesta a una consulta sobre los niveles comparativamente más altos de las PFAS de Topo Chico, la compañía dijo que había mejorado su sistema de filtración “para garantizar la seguridad y calidad continuas de Topo Chico en el futuro”.

Topo Chico se ha convertido en un producto de culto a lo largo de los años, generando titulares como 6 razones por las que la gente está obsesionada con Topo Chico en AllRecipes.com. La publicación en línea Mic incluso llegó a hablar con los científicos sobre por qué a algunas personas les encantan sus sabores. Coca-Cola vio el potencial de la marca y pagó $220 millones para comprar los derechos para los Estados Unidos en 2017.

Desde entonces, el crecimiento de Topo Chico ha continuado. Sus ventas aumentaron casi un 40% en el período de 12 meses que finalizó en mayo de 2020, según Beverage Industry, una publicación especializada en la industria de bebidas, hasta alcanzar casi $184 millones, lo que la convierte en una de las marcas de más rápido crecimiento en la industria.

Cuando se publicaron las primeras pruebas de PFAS de CR, Peter Attia, médico y podcaster, escribió una extensa discusión sobre sus implicaciones, concretamente sobre su consumo de Topo Chico. “Si sabes algo de mí, probablemente sepas cuánto ame gusta Topo Chico”, escribió. “Lo bebo casi todos los días. A veces incluso un par de botellas. También podría bañarme con eso”.

Como CR hace habitualmente cuando se entera de que una empresa ha realizado un cambio significativo en su producto, compramos y analizamos tres nuevas muestras de agua mineral Topo Chico y descubrimos que la marca había reducido su nivel promedio de PFAS a 3.9 ppt.

Aunque el resultado aún coloca a Topo Chico entre las marcas con más PFAS en el estudio de CR, el esfuerzo de la compañía para abordar la contaminación por PFAS en su producto es un paso en la dirección correcta, dice Brian Ronholm, director de política alimentaria de CR.

“Esto demuestra que los fabricantes de agua embotellada son más que capaces de reducir la exposición de los consumidores a las PFAS de una manera significativa”, dice Ronholm.

En respuesta a las preguntas de CR, un portavoz de Coca-Cola dijo que la seguridad y calidad de los productos de la compañía es “siempre nuestra más alta prioridad”.

“Aunque nuestros productos resultaron estar por debajo de todos los límites de agua potable para las PFAS y otros criterios establecidos actualmente por las agencias reguladoras federales y estatales de los Estados Unidos, continuamos realizando mejoras para prepararnos para estándares más estrictos en el futuro”, dijo el portavoz.

Se necesita un estándar

Ronholm dice que las pruebas muestran que se debe implementar un límite federal aplicable a las PFAS en el agua embotellada.

Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que regula el agua embotellada en los Estados Unidos, le dijo a CR el año pasado que no establecería límites legales para las PFAS en agua embotellada, al menos por ahora, diciendo que sería “prematuro” hacerlo. La IBWA apoya la creación de límites federales para las PFAS en agua embotellada y requiere que los miembros de la organización no tengan más de 5 ppt para un solo compuesto de las PFAS y 10 ppt para más de uno.

Sin embargo, el control de la FDA sobre el agua embotellada es complicada.

Las regulaciones de la agencia, que incluyen límites estrictos en el nivel de contaminantes que pueden estar presentes en un producto de agua embotellada, generalmente pertenecen a las marcas no carbonatadas. La FDA considera que muchas aguas embotelladas con gas entran en la categoría de “refrescos”, que están exentos de esos límites.

Pero si una marca de agua embotellada carbonatada afirma usar una fuente de agua que está cubierta por la ley federal, como agua de manantial o agua mineral, está cubierta por las regulaciones de agua embotellada de la FDA. Así por ejemplo, Topo Chico, que se obtiene a partir de agua mineral, está regulada como agua embotellada.

La IBWA, que representa a los embotelladores, incluyendo Danone y Nestlé, pidió por primera vez a la FDA que estableciera límites para PFAS en una carta a principios de noviembre de 2019, diciendo que debería establecer un estándar legal aplicable que refleje lo que el grupo requiere de sus miembros. Pero la agencia respondió que sería innecesario establecer un límite para las PFAS en el agua embotellada.

“Establecer un [estándar] para las PFAS en agua embotellada en este momento no mejoraría significativamente la misión de protección de la salud pública de la FDA”, le dijo a la IBWA, Paul South, director de la división de productos vegetales y bebidas de la FDA, en una respuesta por escrito.

El portavoz de Coca-Cola le dijo a CR que el fabricante apoya un estándar nacional para las PFAS que cubre tanto el agua municipal como el agua embotellada. (La empresa utiliza suministros de agua municipales como fuente de algunas marcas de Coca-Cola).

“Instamos al Congreso, a los reguladores y a otras partes interesadas a trabajar juntos para desarrollar un estándar nacional basado en la evidencia”, dice el portavoz.

Ronholm dice que la cantidad de marcas en las pruebas de CR con niveles totales de PFAS por debajo de 1 ppt muestra que es posible llegar a niveles que brinden mayor protección.

Pero también pidió a la FDA que vuelva a evaluar si todas las marcas de agua embotellada carbonatada deberían estar cubiertas por los estándares de la agencia.

“No tiene sentido que existan estándares diferentes para el agua embotellada y el agua carbonatada”, dice. “El razonamiento de que es más fácil mantener estos diferentes estándares, dado que ya estaban en vigor, parece imprudente y no sirve a los consumidores”.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.