David Bisbal llora la muerte de su amigo Alex Casademunt, a quien conoció cuando concursaron en ‘Operación Triunfo’ España, y con quien enloquecieron a toda España, y el mercado latino con su voz, simpatía y guapura.

Tal como te contamos, Alex tuvo un fatal accidente de tránsito en la madrugada del martes 2 de marzo, cuando su automóvil se estrelló con un autobús en Barcelona, España, donde residía y donde había nacido.

Alex, de 39 años, había forjado una relación muy estrecha con los dos David de OT, Bisbal y Bustamante. A las afueras de su casa, la prensa española interceptó al cantante de ‘Bulerías’, quien con lágrimas en los ojos expresó el gran dolor que tiene por la pérdida de su amigo.

“Ha sido terrible, te acuerdas de los niños… Porque la verdad es que lo primero que te viene a la mente son tus hijos, sobre todo cuando él siempre te mandaba vídeos de su hija bailando algunas canciones, en fin”, comenzó diciendo un David realmente muy triste y emocionado.

El cantante, quien dice que aun no puede salir del asombro y el shock que le produjo enterarse de la terrible noticia, cuenta de este modo cómo reaccionó:

“Estamos muy tristes y realmente pensamos que la vida es eso un abrir y cerrar de ojos, y que estamos expuestos a cualquier peligro, en cualquier momento en la calle, con enfermedades… Y por eso, cuando hoy me he despertado y he visto a mis niños, que además estoy con los tres, me he abrazado a ellos y de lo primero que me he acordado, precisamente, es de Bruna (la hija de Alex)“, y tuvo que retirarse porque no pudo contener el llanto.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA DE DAVID BISBAL: