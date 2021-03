Agenda de eventos: diversión para el fin de semana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Arte acuático

Mientras el Acuario del Pacífico se prepara para abrir las puertas de sus exhibiciones bajo techo, este mes que inicia estará ofreciendo una serie de actividades que van desde festivales virtuales para celebrar a todas las culturas hasta clases de arte en línea, como la que tendrá lugar este fin de semana.

En Underwater Artists: Whales, un educador guiará a los artistas más jóvenes en la elaboración de piezas de arte mediante la creación y observación de un animal acuático. Con la ayuda de cámaras web que transmiten en vivo, así como con medios dinámicos, los participantes descubrirán detalles curiosos sobre los animales, explorarán la ciencia del océano y aplicarán lo que aprendieron. Es necesario tener a la mano el material para dibujar, como crayones, lápices para colorear, pinturas y papel. La sesión será vía Zoom y los participantes podrán ver y oír a otras familias que también estarán en la actividad. Sábado de 10 a 10:45 am, hora del Pacífico. $10 por casa. Se enviará el link luego del registro. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Show de baile flamenco

Israel Galván es un bailaor y coreógrafo de flamenco que aprendió este arte de sus padres, José Galván y Eugenia Reyes. Este fin de semana, como parte de una comisión del Center for the Art de Universidad de California en Los Angeles, y en asociación con el Arts and Lecture y el Joyce Theater de Universidad de California en Santa Barbara, presentará Maestro de la barra, un show virtual creado por este artista durante la pandemia.

Durante el 2020, Galván ha buscado “servir el baile” mediante la búsqueda de espacios para seguir bailando hasta que regrese una semblanza de normalidad. Maestro de la barra proviene de la atención del bailaor a la música y el baile espontáneos asociados con los cafés y bares alrededor del mundo; es un trabajo de danza pura a la que le ha quitado todos los pertrechos asociados con el flamenco. Entrada gratuita. La función será el sábado 7 pm, hora del Pacífico a través de online.cap.ucla.edu.

Teatro latino

A Weekend with Pablo Picasso es la adaptación de esta obra de teatro en cine que protagoniza Herbert Sigüenza, uno de los fundadores de Culture Clash, y que presenta CaltechLive! a partir del este sábado. Está disponible bajo demanda hasta el 21 de marzo.

La pieza teatral, escrita y actuada por Sigüenza, se presentó con llenos totales en teatros de todo el país. Originalmente fue producida por el San Diego Repertory Theatre. Este sábado a las 7:30 pm, horario del Pacífico, y el domingo a las 4 pm, hora del Pacífico, se realizarán charlas gratuitas en vivo con el actor y comediante. Dura 85 minutos. $35 por conexión. Detalles sobre las transmisiones en events.caltech.edu/picasso.

Mes de la mujer

En celebración del Mes Internacional de la Mujer, el Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute de Nueva York, presentará dos cortometrajes, “Um Janatar: The Dinner”, y “I, a Black Woman, Resist”. Ambos trabajos son parte del Zumbi Afro Bahia Cultural Program, una serie de varias partes que celebra el Black Consciousness Movement de Bahía y de Brasil.

“Um Jantar: The Dinner”, de 2020, de Marcio Momo de Abreu, fue realizado con un iPhone 7 y se enfoca en una mujer que busca pasarla mejor durante la cuarentena, y que recibe la visita de un viejo conocido para la cena. Por su parte, “I, a Black Woman, Resist”, de 2018, es sobre la vida de Marielle Franco (en la foto), una activista que luchó por la equidad racial y de género en Brasil y que fue una férrea crítica de la brutalidad policial. Fue asesinada en marzo de 2018. La noche de su asesinato, había participado en el evento “Young Black Women Moving Power Structures”. Habrá una charla con la codirectora del filme, la doctora Sharelle Barber, y con la becaria, la doctora Rachel Harding. Gratis. Hoy 7 a 8:30 pm, hora del Este. El programa se puede ver en vivo en las redes sociales del CCCADI. Informescccadi.org.

Carnaval con Dudamel

Este mes comienza la segunda temporada de Sound/Stage, de la LA Phil, que incluye siete nuevos episodios para celebrar el primer concierto en el Hollywood Bowl. Hay artistas invitados como Carlos Vives, Common y otras leyendas de la música y de otras artes de alrededor del mundo.

Para esta semana, la renombrada pianista Yuja Wang, junto con el también pianista David Fung, se unen a la LA Phil para explorar a las coloridas criaturas del compositor Camille Saint-Saëns, en The Carnival of the Animals, un divertido musical de catorce movimientos que incluye cuentos y leyendas de animales animados. Toda la serie de Sound/Stage es gratuita y dirigida por Gustavo Dudamel, conductor de la filarmónica angelina. En esta ocasión, también estará acompañado de su hijo Martín Dudamel Maturén. Este programa fue creado en respuesta a la pandemia, y fue filmado en el Hollywood Bowl, donde los músicos pudieron tocar sus instrumentos juntos con la debida distancia social. Se pueden ver gratis en soundstage.laphil.com. Informes laphil.com.

Música en el museo

Este viernes, el Natural History Museum of Los Angeles County conectará a las audiencias con conversaciones y música en los First Fridays Connected: L.A. at the Intersections, que en esta ocasión la temporada será virtual.

La música de esta sesión estará a cargo del DJ de KCRW Anthony Valadez, mientras que Elle Nucci –propietaria de EN Events– mostrará a los asistentes cómo preparar un coctel con bourbon, jarabe de miel y limón. Luego habrá una conversación que será transmitida en vivo con el tema Home x Habitats –sobre cómo los hábitats y el medio ambiente han cambiado para los humanos y los animales, y cómo estos lugares se han adaptado y cambiado para ser de huevo un hogar–. Será moderada por el neurocientífico, el doctor Yewande Pearse. De 6 a 8 pm, hora del Pacífico. Gratis, aunque es necesario hacer reservación para asistir. Informes nhm.org.